Borsa Yine Düştü, Euro Rekor Kırdı, Dolar ve Altın Zirvede: 27 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de taban olan SKBNK, GUBRF ve ISGYO önde geldi.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.