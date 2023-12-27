Borsa Yine Düştü, Euro Rekor Kırdı, Dolar ve Altın Zirvede: 27 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Yine Düştü, Euro Rekor Kırdı, Dolar ve Altın Zirvede: 27 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da yılın son haftası düşmeye bir gün aradan sonra devam etti. Dolar, euro ve altın zirvede seyretti. 27 Aralık Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,53 oranında 38,89 puan düşüşle 7.260,44 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı tavan olan MIATK, yüzde 7,63 ile YEOTK ve yüzde 3,24 ile GLYHO çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.072 dolardan, gram altın ise 1.959 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,38 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,64 seviyesinden işlem görürken, rekorunu da 32,68 seviyesine çıkardı.
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