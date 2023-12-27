Görüş Bildir
Haberler
Finans
Borsa Yine Düştü, Euro Rekor Kırdı, Dolar ve Altın Zirvede: 27 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Yine Düştü, Euro Rekor Kırdı, Dolar ve Altın Zirvede: 27 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 18:25

Borsa İstanbul'da yılın son haftası düşmeye bir gün aradan sonra devam etti. Dolar, euro ve altın zirvede seyretti. 27 Aralık Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,53 oranında 38,89 puan düşüşle 7.260,44 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,53 oranında 38,89 puan düşüşle 7.260,44 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 65 milyar TL olurken, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,40 oranında yükselişlebankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 2,62 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı tavan olan MIATK, yüzde 7,63 ile YEOTK ve yüzde 3,24 ile GLYHO çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı tavan olan MIATK, yüzde 7,63 ile YEOTK ve yüzde 3,24 ile GLYHO çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de taban olan SKBNK, GUBRF ve ISGYO önde geldi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.072 dolardan, gram altın ise 1.959 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.072 dolardan, gram altın ise 1.959 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 21,94 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.011 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 80,30 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,38 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,64 seviyesinden işlem görürken, rekorunu da 32,68 seviyesine çıkardı.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,38 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,64 seviyesinden işlem görürken, rekorunu da 32,68 seviyesine çıkardı.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 29,41 olurken, vadelide Ocak 2024 dolar/TL kontratları 30,38'den, Euro/dolar da 1,11 seviyesinden karşılık buldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın