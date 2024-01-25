Borsa İstanbul'da Faiz Yükselişi, Dolar ve Altın Yatay: 25 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da Faiz Yükselişi, Dolar ve Altın Yatay: 25 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, faiz kararı sonrası yükseliş seyrini bozmazken, dolar ve altında sakinlik sürdü. 25 Ocak Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,98 oranında 78,99 puan yükselişle 8.169,89 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve Qua Granit (QUAGR) başı çekti
Ons altın, gün sonunda 2.018 dolardan, gram altın ise 1.965 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,91 seviyesinden karşılık buldu.
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