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Borsa İstanbul'da Faiz Yükselişi, Dolar ve Altın Yatay: 25 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa İstanbul'da Faiz Yükselişi, Dolar ve Altın Yatay: 25 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 18:38

Borsa İstanbul, faiz kararı sonrası yükseliş seyrini bozmazken, dolar ve altında sakinlik sürdü. 25 Ocak Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,98 oranında 78,99 puan yükselişle 8.169,89 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,98 oranında 78,99 puan yükselişle 8.169,89 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 87,27 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,20, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,12 oranında yükselişle, bankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 0,40 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve Qua Granit (QUAGR) başı çekti

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve Qua Granit (QUAGR) başı çekti

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 1,02 ile Coca Cola (CCOLA) ve TSKB ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.018 dolardan, gram altın ise 1.965 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.018 dolardan, gram altın ise 1.965 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,28 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.052 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 81,12 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,91 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,91 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,32 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,36'dan, Euro/dolar da 1,083 seviyesinden karşılık buldu.

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