KKM'den Çıkış Yavaşladı, Vatandaş Döviz Aldı: Merkez'in Rezervleri Azaldı
KKM'den Çıkış Yavaşladı, Vatandaş Döviz Aldı: Merkez'in Rezervleri Azaldı
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 345,80 milyon dolar artış gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 19 Ocak haftasında 145,6 milyon dolar net hisse alışı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 708 milyon dolar düşüş gösterdi.
Bir önceki hafta 29 milyar 497 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 846 milyon dolar azalarak 23 milyar 651 milyon dolara indi.
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