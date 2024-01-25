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KKM'den Çıkış Yavaşladı, Vatandaş Döviz Aldı: Merkez'in Rezervleri Azaldı

KKM'den Çıkış Yavaşladı, Vatandaş Döviz Aldı: Merkez'in Rezervleri Azaldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 15:42

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürerken, vatandaşların döviz mevduatı arttı. Yabancıların hisse alımları sürdü. TCMB'nin toplam rezervleri 1,7 milyar dolar, net rezervleri 5,8 milyar dolar azaldı.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 529 milyar TL'den 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 750 milyar TL'den 11 trilyon 736,2 milyar TL'ye inerken, mevduat 15 trilyon 33 milyar TL'den 15 trilyon 35,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 525,4 milyar TL'den 1 trilyon 513,98 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 194,6 milyar TL'den 1 trilyon 174,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 193,2 milyar TL'den 194,2 milyar TL'ye yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 345,80 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 345,80 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 997,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Ocak ile sona eren haftada 177 milyar 343,30 milyon dolara geldi. 

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 131,60 milyon dolar azalarak 102 milyar 162,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 477,30 milyon dolar artarak 75 milyar 181,20 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 982 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 234 milyon dolar artarke, tüzel kişilerin döviz mevduatları 748 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 19 Ocak haftasında 145,6 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 19 Ocak haftasında 145,6 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 40,3 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 48,9 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 4,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 83,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 880,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 739,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 690,9 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 89,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 708 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 708 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 19 Ocak itibarıyla 1 milyar 624 milyon dolar azalarak 91 milyar 990 milyon dolardan, 90 milyar 366 milyon dolara indi. Altın rezervleri 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 139 milyar 799 milyon dolardan, 138 milyar 91 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 29 milyar 497 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 846 milyon dolar azalarak 23 milyar 651 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 29 milyar 497 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 846 milyon dolar azalarak 23 milyar 651 milyon dolara indi.
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