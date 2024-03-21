Borsa Faizle Coştu, Dolar Tepetaklak, Altın Sert Geriledi: 21 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,09 ile Kordsa (KORDS), yüzde 8,09 ile Kocaer Çelik (KCAER) ve yüzde 5,36 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) oldu.