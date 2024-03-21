Borsa Faizle Coştu, Dolar Tepetaklak, Altın Sert Geriledi: 21 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Faizle Coştu, Dolar Tepetaklak, Altın Sert Geriledi: 21 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da yükseliş özellikle faiz artışıyla bankalarda rokete dönüştü. Dolar yüzde 1,5'tan fazla geriledi. Altın, hhem ons hem dolarla geriledi. 21 Mart Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,07 oranında 185,58 puan yükselişle 9.140,70 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile Vestel (VESTL), yüzde 9,96 ile SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) ve yüzde 7,99 ile Mavi Giyim (MAVI) başı çekti.
Ons altın, Fed'in faiz kararı sonrasında 2.222 doları gördüğü günün sonunda 2.173 dolardan işlem görürken, gram altın ise yüzde 2'ye yakın gerileyerek 2.230 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,91 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,78 seviyesinden karşılık buldu.
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