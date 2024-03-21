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Borsa Faizle Coştu, Dolar Tepetaklak, Altın Sert Geriledi: 21 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Faizle Coştu, Dolar Tepetaklak, Altın Sert Geriledi: 21 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 19:14

Borsa İstanbul'da yükseliş özellikle faiz artışıyla bankalarda rokete dönüştü. Dolar yüzde 1,5'tan fazla geriledi. Altın, hhem ons hem dolarla geriledi. 21 Mart Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,07 oranında 185,58 puan yükselişle 9.140,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,07 oranında 185,58 puan yükselişle 9.140,70 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 139,5 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,29, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,61, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 4,99 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile Vestel (VESTL), yüzde 9,96 ile SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) ve yüzde 7,99 ile Mavi Giyim (MAVI) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile Vestel (VESTL), yüzde 9,96 ile SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) ve yüzde 7,99 ile Mavi Giyim (MAVI) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,09 ile Kordsa (KORDS), yüzde 8,09 ile Kocaer Çelik (KCAER) ve yüzde 5,36 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Ons altın, Fed'in faiz kararı sonrasında 2.222 doları gördüğü günün sonunda 2.173 dolardan işlem görürken, gram altın ise yüzde 2'ye yakın gerileyerek 2.230 TL'den işlem gördü.

Ons altın, Fed'in faiz kararı sonrasında 2.222 doları gördüğü günün sonunda 2.173 dolardan işlem görürken, gram altın ise yüzde 2'ye yakın gerileyerek 2.230 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,87 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.489 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 85,39 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,91 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,78 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,91 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,78 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,95 olurken, Euro/dolar da 1,085 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,69 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda dün gece ve gün boyu yoğun gelişmeler de ilginizi çekebilir.

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