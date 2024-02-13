Borsa Bu Kez Sert Düştü, Dolar Enflasyondan Güç Buldu, Altın Şok! 13 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Bu Kez Sert Düştü, Dolar Enflasyondan Güç Buldu, Altın Şok! 13 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, yeni haftaya rekorlarla başlarken, sert bir düşüşle silkelendi. Dolar ABD enflasyon verisiyle küreselde güç kazanırken, altın da bu ortamda geri adım atmak durumunda kaldı. 13 Şubat Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,97 oranında 180,57 puan düşüşle 8.994,00 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde dünkü gibi tavan olan Gübre Fabrikaları (GUBRF), yüzde 6,48 ile Zorlu Enerji (ZOREN) ve yüzde 4,39 ile Hektaş (HEKTS) başı çekti.
Ons altın veriler sonrası gerilerken, gün sonunda 1.993 dolara geriledi. Gram altın ise 1.969 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,73 TL sınırından işlem gördü. Euro/TL 32,97 seviyesinden karşılık buldu.
Günlerdir 50 bin dolar sınırını aşmasıyla konuşulan Bitcoin ise yüzde 2,5'in üzerinde gerileyerek, 48.881 dolar seviyesinden işlem gördü.
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