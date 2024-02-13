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Borsa Bu Kez Sert Düştü, Dolar Enflasyondan Güç Buldu, Altın Şok! 13 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Bu Kez Sert Düştü, Dolar Enflasyondan Güç Buldu, Altın Şok! 13 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 18:37

Borsa İstanbul, yeni haftaya rekorlarla başlarken, sert bir düşüşle silkelendi. Dolar ABD enflasyon verisiyle küreselde güç kazanırken, altın da bu ortamda geri adım atmak durumunda kaldı. 13 Şubat Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,97 oranında 180,57 puan düşüşle 8.994,00 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,97 oranında 180,57 puan düşüşle 8.994,00 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 150,93 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,82, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,57 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,96 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde dünkü gibi tavan olan Gübre Fabrikaları (GUBRF), yüzde 6,48 ile Zorlu Enerji (ZOREN) ve yüzde 4,39 ile Hektaş (HEKTS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde dünkü gibi tavan olan Gübre Fabrikaları (GUBRF), yüzde 6,48 ile Zorlu Enerji (ZOREN) ve yüzde 4,39 ile Hektaş (HEKTS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,27 ile Doğuş Otomotiv (DOAS), yüzde 6,05 ile Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve yüzde 5,71 ile Penta Teknoloji (PENTA) ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Sasa Polyester (SASA) oldu.

Piyasaları karıştıran ABD enflasyonunu buraya bırakalım.

Ons altın veriler sonrası gerilerken, gün sonunda 1.993 dolara geriledi. Gram altın ise 1.969 TL'den işlem gördü.

Ons altın veriler sonrası gerilerken, gün sonunda 1.993 dolara geriledi. Gram altın ise 1.969 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,09 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.049 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 82,26 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,73 TL sınırından işlem gördü. Euro/TL 32,97 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,73 TL sınırından işlem gördü. Euro/TL 32,97 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,85 olurken, Euro/dolar da 1,072 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,61 seviyesinde işlem gördü.

Günlerdir 50 bin dolar sınırını aşmasıyla konuşulan Bitcoin ise yüzde 2,5'in üzerinde gerileyerek, 48.881 dolar seviyesinden işlem gördü.

Günlerdir 50 bin dolar sınırını aşmasıyla konuşulan Bitcoin ise yüzde 2,5'in üzerinde gerileyerek, 48.881 dolar seviyesinden işlem gördü.

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