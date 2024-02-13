Ödemeler Dengesinde Cari Açık Beklentilerin Altında Kaldı!

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.162 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.574 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.696 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon ABD doları net giriş kaydedildi.