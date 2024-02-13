Ödemeler Dengesinde Cari Açık Beklentilerin Altında Kaldı!
Ödemeler Dengesinde Cari Açık Beklentilerin Altında Kaldı!
Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı, 2023 yılında 45,15 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler dengesi beklentilerden iyi geldi.
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Aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi. Foreks Haber anketinde beklenti verinin 3,1 milyar dolar açık gelmesi yönündeydi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir."
Yıl sonu güncellemeleri yapıldı.
TCMB, "Ödemeler Dengesi İstatistikleri"nde güncellemeler yaptı, "Net Hata ve Noksan" etkilendi.
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TCMB, Net Hata ve Noksan kalemini 2023 yılı Aralık ayı için eksi 1 milyar 83 milyon ABD doları, 2023 yılının tamamı için eksi 10 milyar 695 milyon ABD doları olarak açıkladı.
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