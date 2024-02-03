Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Hareketli Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Hareketli Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Piyasalarda oynaklık sürerken, bir de haftanın bitiminde bitmeyen gündemle boğuşan piyasalarda Borsa İstanbul rekorlara imza attı. Dolar ve altın ise ABD'yi izledi.
Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta kaybeden olmadı.
Dolar, TL karşısında yüzde 1,30 oranında değer kazanırken, haftayı 30,49 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 432 milyar 370 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 388 milyar 470 milyon, 315 milyar 117 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,83 oranında yükselişle 8.665,68 puandan zirvelerde tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 34,40 ile Vestel (VESTL) olurken, yüzde 31,55 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 20,23 ile Ege Endüstri (EGEEN) oldu.
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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,31, BTCTRY ise yüzde 2,68 oranında değer kazandı.
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