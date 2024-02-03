Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Hareketli Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 45 milyar 720 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 16 milyar 128 milyon lirayla Tüpraş (TUPRS) ve 15 milyar 912 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.