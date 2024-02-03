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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Hareketli Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Hareketli Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.02.2024 - 10:01

Piyasalarda oynaklık sürerken, bir de haftanın bitiminde bitmeyen gündemle boğuşan piyasalarda Borsa İstanbul rekorlara imza attı. Dolar ve altın ise ABD'yi izledi. 

Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta kaybeden olmadı.

Geçen hafta kaybeden olmadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,83 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 2,18 oranında değer kazancıyla 1.996 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.056 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 23,42'den haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,30 oranında değer kazanırken, haftayı 30,49 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,30 oranında değer kazanırken, haftayı 30,49 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,73 oranında değer kazanırken, haftayı 32,94 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,079 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 103,78 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 432 milyar 370 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 388 milyar 470 milyon, 315 milyar 117 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 432 milyar 370 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 388 milyar 470 milyon, 315 milyar 117 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 45 milyar 720 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 16 milyar 128 milyon lirayla Tüpraş (TUPRS) ve 15 milyar 912 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,83 oranında yükselişle 8.665,68 puandan zirvelerde tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,83 oranında yükselişle 8.665,68 puandan zirvelerde tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 4,67 oranında değer kazancıyla, bankacılık endeksi de yüzde 0,09 oranında değer kaybıyla geçirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 34,40 ile Vestel (VESTL) olurken, yüzde 31,55 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 20,23 ile Ege Endüstri (EGEEN) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 34,40 ile Vestel (VESTL) olurken, yüzde 31,55 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 20,23 ile Ege Endüstri (EGEEN) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 6,73 ile QUA Granit (QUAGR), sonrasında yüzde 4,39 ile Şekerbank (SKBNK) ve yüzde 2,68 ile Akbank (AKBNK) oldu.

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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,31, BTCTRY ise yüzde 2,68 oranında değer kazandı.

Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,31, BTCTRY ise yüzde 2,68 oranında değer kazandı.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 2,31 (2 Şubat Cuma 42.940,26 dolar), TL bazında da yüzde 2,68 (2 Şubat Cuma 1 milyon 317 bin 299 TL) değer kazandı.

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