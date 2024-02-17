Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 389 milyar 892 milyon, 338 milyar 452 milyon TL değerde de Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 49 milyar 998 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 32 milyar 461 milyon lirayla Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve 30 milyar 223 milyon lirayla İş Bankası (ISCTR) oldu.