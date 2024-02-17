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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.02.2024 - 10:01

Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul rekorlara imza attı. Dolar ve altında da hareketlilik sürüyor. 

Bakalım bu ortamda piyasa fiyatlamaların rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta tek kaybeden altın oldu.

Geçen hafta tek kaybeden altın oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,26 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,11 oranında değer kaybıyla 1.995 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.057 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 23,28'den haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,54 oranında değer kazanırken, haftayı 30,83 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,54 oranında değer kazanırken, haftayı 30,83 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,38 oranında değer kazanırken, haftayı 33,23 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,077 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 104,19 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 433 milyar 892 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 433 milyar 892 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 389 milyar 892 milyon, 338 milyar 452 milyon TL değerde de Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 49 milyar 998 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 32 milyar 461 milyon lirayla Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve 30 milyar 223 milyon lirayla İş Bankası (ISCTR) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 oranında yükselişle 9.250,36 puandan zirvede tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 oranında yükselişle 9.250,36 puandan zirvede tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı, yüzde 4,38 oranında, bankacılık endeksi de yüzde 4,26 oranında değer kazancıyla geçirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 31,20 ile Gübre Fabrikaları (GUBRF) olurken, yüzde 22,87 ile Hektaş (HEKTS) ve yüzde 21,11 ile Borusan Yatırım (BRYAT) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 31,20 ile Gübre Fabrikaları (GUBRF) olurken, yüzde 22,87 ile Hektaş (HEKTS) ve yüzde 21,11 ile Borusan Yatırım (BRYAT) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 7,41 ile Europower Enerji (EUPWR), sonrasında yüzde 6,45 ile Penta Teknoloji (PENTA) ve yüzde 5,86 ile CW Enerji (CWENE) oldu.

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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,09, BTCTRY ise yüzde 10,28 oranında değer kazandı.

Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,09, BTCTRY ise yüzde 10,28 oranında değer kazandı.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 9,09 (16 Şubat Cuma 51.866,29 dolar), TL bazında da yüzde 10,28 (16 Şubat Cuma 1 milyon 615 bin 24 TL) değer kazandı.

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