Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul rekorlara imza attı. Dolar ve altında da hareketlilik sürüyor.
Bakalım bu ortamda piyasa fiyatlamaların rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta tek kaybeden altın oldu.
Dolar, TL karşısında yüzde 0,54 oranında değer kazanırken, haftayı 30,83 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 433 milyar 892 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 oranında yükselişle 9.250,36 puandan zirvede tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 31,20 ile Gübre Fabrikaları (GUBRF) olurken, yüzde 22,87 ile Hektaş (HEKTS) ve yüzde 21,11 ile Borusan Yatırım (BRYAT) oldu.
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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,09, BTCTRY ise yüzde 10,28 oranında değer kazandı.
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