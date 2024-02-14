Altın Madeni Faciasında Kanadalı Şirketin Hisseleri ABD Borsasında Çöktü!

Maden ne kadar büyük? diye bakınca 2019'da madenden 391 bin ons altın üretilirken 2023'de 221 bin ons altın üretilmiş. 2 bin dolar fiyattan bakarsak 450 milyon dolar gelir sadece altından kazanmışlar.(gümüş gibi yan ürünler de olabilir) Karşılaştırma için #KOZAL Koza Altın'ın 2023 9 aylık verisine baktım. 9 ayda 123 bin ons altın üretmişler. Böl 3'e çarp 4 ile yıllık tahmini 164 bin ons eder.Y ani Erzincan Çöpler Madeni KOZAL'ın 4 tesisinden %35 daha fazla üretim gücüne sahipmiş.