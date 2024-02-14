Altın Madeni Faciasında Kanadalı Şirketin Hisseleri ABD Borsasında Çöktü!
Altın Madeni Faciasında Kanadalı Şirketin Hisseleri ABD Borsasında Çöktü!
Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde dün öğleden sonra yaşanan çökme faciasında 9 işçi göçük altında kaldı. Tonlarca atığın da toprağa karıştığı ve bu atıkların çevre felaketine yol açabileceği iddiaları ortaya atıldı. Maden sahasını işleten Anagold'un ortaklarından SSR Mining'in hisseleri ABD'de çakıldı.
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Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen faciada, yaşananlar yakından izleniyor. 9 işçinin göçük altında kaldığı facia göz göre göre gelirken, maden sahası siyanür sızıntısı nedeniyle daha önce de ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyordu.
12 yıldır faal olan maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik şirketlerinin ortak çatısı altında bulunuyor.
Reuters‘ın haberine göre, SSR Mining, "yığın liç pedinde meydana gelen büyük bir kayma" nedeniyle üretimi askıya aldı. Üretimin durması şirketin hisselerinin çömesine neden oldu.
Olay ardından yüzde 50’nin üzerinde değer kaybeden hisseler nedeniyle şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar eridi.
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Sosyal medyada da hisselerin düşüşü ilgi çekerken,
Yorumlar da görüldü.
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Uzmanlar da konuya dair, incelemelerini paylaştı. Sermaye piyasaları uzmanı Yunus Kaya, paylaşımında Türkiye'den de örneklerle karşılaştırma yaptı.
"Maden ne kadar büyük?"
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