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Altın Madeni Faciasında Kanadalı Şirketin Hisseleri ABD Borsasında Çöktü!

Altın Madeni Faciasında Kanadalı Şirketin Hisseleri ABD Borsasında Çöktü!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 13:36 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 13:40

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde dün öğleden sonra yaşanan çökme faciasında 9 işçi göçük altında kaldı. Tonlarca atığın da toprağa karıştığı ve bu atıkların çevre felaketine yol açabileceği iddiaları ortaya atıldı. Maden sahasını işleten Anagold'un ortaklarından SSR Mining'in hisseleri ABD'de çakıldı.

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Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen faciada, yaşananlar yakından izleniyor. 9 işçinin göçük altında kaldığı facia göz göre göre gelirken, maden sahası siyanür sızıntısı nedeniyle daha önce de ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyordu.

Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen faciada, yaşananlar yakından izleniyor. 9 işçinin göçük altında kaldığı facia göz göre göre gelirken, maden sahası siyanür sızıntısı nedeniyle daha önce de ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyordu.

Maden, siyanür sızdırma şikayetiyle daha önce de gündeme gelmiş ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesip faaliyetlerini durdurmuştu.

Anagold Madencilik, "gerekli iyileştirmeyi yaptığını" savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını açıklamıştı.

Yaşanan felaket sonrası toprağa siyanür karıştığı iddiaları gündemde yer alırken, açıklamalar da yakından izleniyor.

12 yıldır faal olan maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik şirketlerinin ortak çatısı altında bulunuyor.

12 yıldır faal olan maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik şirketlerinin ortak çatısı altında bulunuyor.

Reuters‘ın haberine göre, SSR Mining, "yığın liç pedinde meydana gelen büyük bir kayma" nedeniyle üretimi askıya aldı. Üretimin durması şirketin hisselerinin çömesine neden oldu.

Reuters‘ın haberine göre, SSR Mining, "yığın liç pedinde meydana gelen büyük bir kayma" nedeniyle üretimi askıya aldı. Üretimin durması şirketin hisselerinin çömesine neden oldu.

Olay ardından yüzde 50’nin üzerinde değer kaybeden hisseler nedeniyle şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar eridi.

Olay ardından yüzde 50’nin üzerinde değer kaybeden hisseler nedeniyle şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar eridi.
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Sosyal medyada da hisselerin düşüşü ilgi çekerken,

Sosyal medyada da hisselerin düşüşü ilgi çekerken,
twitter.com

Yorumlar da görüldü.

Yorumlar da görüldü.
twitter.com

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twitter.com

Uzmanlar da konuya dair, incelemelerini paylaştı. Sermaye piyasaları uzmanı Yunus Kaya, paylaşımında Türkiye'den de örneklerle karşılaştırma yaptı.

Uzmanlar da konuya dair, incelemelerini paylaştı. Sermaye piyasaları uzmanı Yunus Kaya, paylaşımında Türkiye'den de örneklerle karşılaştırma yaptı.

Dağ kaydı resmen. Allah kurtarma ekibine kolaylık sağlasın. Maden kimin? diye bakınca Anagold çıkıyor. Çöpler Madeninden 2010'dan beri altın çıkarıyorlar. Bu şirketin %20'si Lidya MAdencilik'e ait ki Ahmet Çalık Yön. K. Bşk. % 80 pay ise SSR Mining adında ABD+Kanada'da yerleşik bir madencilik şirketine ait. Yönetimin tamamı yabancı. Şirket Toronto ve Nasdaq borsasında (#SSRM)işlem görüyor ki bugün haber sonrasında % 55 değer kaybetti. Ziraa halka açık olduğundan faaliyet raporuna baktığımızda görüyoruz ki Çöpler madeni adamların varlıklarının yarısı neredeyse. Bakanlığın açıklamasına göre çevresel düzenlemeleri yapana kadar üretim durduruldu.

"Maden ne kadar büyük?"

"Maden ne kadar büyük?"
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Maden ne kadar büyük? diye bakınca 2019'da madenden 391 bin ons altın üretilirken 2023'de 221 bin ons altın üretilmiş. 2 bin dolar fiyattan bakarsak 450 milyon dolar gelir sadece altından kazanmışlar.(gümüş gibi yan ürünler de olabilir) Karşılaştırma için #KOZAL Koza Altın'ın 2023 9 aylık verisine baktım. 9 ayda 123 bin ons altın üretmişler. Böl 3'e çarp 4 ile yıllık tahmini 164 bin ons eder.Y ani Erzincan Çöpler Madeni KOZAL'ın 4 tesisinden %35 daha fazla üretim gücüne sahipmiş.

Aşağıda (👆) SSR miningin altın üretimleri grafigi, Nasdaq borsasındaki son grafigi, Koza Altının 2023/9 dönemi üretimi paylaşıyorum.

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