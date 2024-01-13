Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Kazançlı Yatırımı Belli Oldu!

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 36 milyar 529 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 26 milyar 685 milyon lirayla İş Bankası (ISCTR) ve 26 milyar 607 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.