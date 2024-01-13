Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Kazançlı Yatırımı Belli Oldu!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Kazançlı Yatırımı Belli Oldu!
2024'e hareketli başlayan piyasalarda yeni yılın kolay geçmeyeceği anlaşılıyor. Borsa İstanbul baş döndürürken, dolar ve altın rekora koşuyor. 2'dan 100'e Bitcoin de saniyeler içinde çıktı.
Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta sadece Bitcoin kaybettirdi.
Dolar, TL karşısında yüzde 0,86 oranında değer kazanırken, haftayı 30,09 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 394 milyar 332 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 346 milyar 380 milyon, 284 milyar 760 milyon TL değerde Garanti BBVA (GARAN) haftayı tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,69 oranında yükselişle 7.986,47 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 18,12 ile Garanti BBVA (GARAN) olurken, yüzde 17,62 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 15 ile Sabancı Holding (SAHOL) oldu.
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ETF onaylarıyla oynaklığı artan Bitcoin (BTCUSD) yüzde 0,88, BTCTRY ise yüzde 0,22 oranında düşüş gösterdi.
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