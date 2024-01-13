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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Kazançlı Yatırımı Belli Oldu!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Kazançlı Yatırımı Belli Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.01.2024 - 10:01

2024'e hareketli başlayan piyasalarda yeni yılın kolay geçmeyeceği anlaşılıyor. Borsa İstanbul baş döndürürken, dolar ve altın rekora koşuyor. 2'dan 100'e Bitcoin de saniyeler içinde çıktı. 

Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta sadece Bitcoin kaybettirdi.

Geçen hafta sadece Bitcoin kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,69 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 1,04 oranında değer kazancıyla 1.981 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.066 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 23,34 'ten haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,86 oranında değer kazanırken, haftayı 30,09 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,86 oranında değer kazanırken, haftayı 30,09 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,86 oranında değer kazanırken, haftayı 32,95 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,095 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 102,18 seviyesine geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 394 milyar 332 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 346 milyar 380 milyon, 284 milyar 760 milyon TL değerde Garanti BBVA (GARAN) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 394 milyar 332 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 346 milyar 380 milyon, 284 milyar 760 milyon TL değerde Garanti BBVA (GARAN) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 36 milyar 529 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 26 milyar 685 milyon lirayla İş Bankası (ISCTR) ve 26 milyar 607 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,69 oranında yükselişle 7.986,47 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,69 oranında yükselişle 7.986,47 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 0,36 oranında, bankacılık endeksi de yüzde 14,21 oranında değer kazancıyla geçirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 18,12 ile Garanti BBVA (GARAN) olurken, yüzde 17,62 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 15 ile Sabancı Holding (SAHOL) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 18,12 ile Garanti BBVA (GARAN) olurken, yüzde 17,62 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 15 ile Sabancı Holding (SAHOL) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 11,81 ile Hektaş (HEKTS), sonrasında yüzde 7,80 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 7,28 ile Penta Teknoloji (PENTA) oldu.

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ETF onaylarıyla oynaklığı artan Bitcoin (BTCUSD) yüzde 0,88, BTCTRY ise yüzde 0,22 oranında düşüş gösterdi.

ETF onaylarıyla oynaklığı artan Bitcoin (BTCUSD) yüzde 0,88, BTCTRY ise yüzde 0,22 oranında düşüş gösterdi.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 0,88 (12 Ocak Cuma 43.62872 dolar), TL bazında da yüzde 0,22 (12 Ocak Cuma 1 milyon 338 bin 399,97 TL) değer kaybetti.

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