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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.01.2024 - 10:38

Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul'da bir aşağı bir yukarı endeks yakından izleniyor. Dolar ve altında da neredeyse her gün yeni bir zirve görülüyor.   

Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta Bitcoin ve borsa kazandırırken, altın, euro ve dolar geriledi.

Geçen hafta Bitcoin ve borsa kazandırırken, altın, euro ve dolar geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,37 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,82 oranında değer kaybıyla 1.953 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.055 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 23,25'ten haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,33 oranında değer kaybederken, haftayı 30,09 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,33 oranında değer kaybederken, haftayı 30,09 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,68 oranında değer kaybederken, haftayı 32,71 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,085 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 103,27 seviyesine geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 405 milyar 743 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 358 milyar 800 milyon, 302 milyar 133 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 405 milyar 743 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 358 milyar 800 milyon, 302 milyar 133 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 42 milyar 706 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 23 milyar 2 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve 22 milyar 67 milyon lirayla Akbank (AKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 oranında yükselişle 8.346,28 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 oranında yükselişle 8.346,28 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 5,46 oranında değer kazancıyla, bankacılık endeksi de yüzde 0,50 oranında değer kaybıyla geçirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 18,34 ile Kocaer Çelik (KCAER) olurken, yüzde 17,20 ile Emlak Konut (EKGYO) ve yüzde 16,05 ile SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 18,34 ile Kocaer Çelik (KCAER) olurken, yüzde 17,20 ile Emlak Konut (EKGYO) ve yüzde 16,05 ile SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 1,81 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK), sonrasında yüzde 1,47 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 1,47 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) oldu.

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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 1, BTCTRY ise yüzde 0,45 oranında değer kazandı.

Bitcoin (BTCUSD) yüzde 1, BTCTRY ise yüzde 0,45 oranında değer kazandı.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 1 (26 Ocak Cuma 41.972,78 dolar), TL bazında da yüzde 0,45 (26 Ocak Cuma 1 milyon 282 bin 966 TL) değer kazandı.

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