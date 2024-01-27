Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul'da bir aşağı bir yukarı endeks yakından izleniyor. Dolar ve altında da neredeyse her gün yeni bir zirve görülüyor.
Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta Bitcoin ve borsa kazandırırken, altın, euro ve dolar geriledi.
Dolar, TL karşısında yüzde 0,33 oranında değer kaybederken, haftayı 30,09 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 405 milyar 743 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 358 milyar 800 milyon, 302 milyar 133 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 oranında yükselişle 8.346,28 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 18,34 ile Kocaer Çelik (KCAER) olurken, yüzde 17,20 ile Emlak Konut (EKGYO) ve yüzde 16,05 ile SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) oldu.
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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 1, BTCTRY ise yüzde 0,45 oranında değer kazandı.
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