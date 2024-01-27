Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul'da bir aşağı bir yukarı endeks yakından izleniyor. Dolar ve altında da neredeyse her gün yeni bir zirve görülüyor.

Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇