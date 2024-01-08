Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Borsa
BofA Bankalara Citi de Marketlere Gözünü Dikti: Bir Yabancı Tavsiye de Marketlere Geldi

BofA Bankalara Citi de Marketlere Gözünü Dikti: Bir Yabancı Tavsiye de Marketlere Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.01.2024 - 15:22

Citi Group, Türk hisselerinde gıda perakende şirketlerine yönelik model güncellemesi yaptı. Bazı şirketlerin hisselerinde fiyat hedeflerini yükseltti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TL varlıklara yabancı ilgisi artmaya devam ediyor.

TL varlıklara yabancı ilgisi artmaya devam ediyor.

Son dönemde dünyanın en büyük fonlarından Pimco ve Vanguard TL varlıkları portföylerine eklediklerini açıklamıştı.

Son dönemde dünyanın en büyük fonlarından Pimco ve Vanguard TL varlıkları portföylerine eklediklerini açıklamıştı.

Bank of America, Türk bankalarına yönelik tavsiyesini iletti.

Bank of America, Türk bankalarına yönelik tavsiyesini iletti.

Bakınız.

Dev yatırım kurumlarından Citi de yeni yıl raporunda Türkiye'ye yönelik modelini, asgari ücret artışı ve makroekonomideki gelişmelerle güncelleyerek perakende de şirketlerin gelirlerine yönelik beklentilerini yaklaşık yüzde 4 oranında arttığını açıkladı.

Dev yatırım kurumlarından Citi de yeni yıl raporunda Türkiye'ye yönelik modelini, asgari ücret artışı ve makroekonomideki gelişmelerle güncelleyerek perakende de şirketlerin gelirlerine yönelik beklentilerini yaklaşık yüzde 4 oranında arttığını açıkladı.

Citi, Türk gıda perakende sektörünün halen iyi görünümünü koruduğunu vurgularken, kredi büyümesindeki yavaşlama ve faizlerdeki yükselişin iç talebi dengelese de tüketim düşüşle dahi defansif kalacağını öngördü.

Citi, tüm gıda perakende şirketlerinin hisseleri için 'AL' tavsiyesini sürdürürken, fiyat hedefleri de şu şekilde oluştu:

Citi, tüm gıda perakende şirketlerinin hisseleri için 'AL' tavsiyesini sürdürürken, fiyat hedefleri de şu şekilde oluştu:

BİM (BIMAS) hedef fiyatı 430 TL'den 450 TL'ye çıkarken, 

Migros (MGROS) hedef fiyatı 460 TL'den 470 TL'ye, 

Şok Marketler (SOKM) hedef fiyatı ise 93 TL'de korudu.

TL varlıklara yönelik yabancı ilgisinde Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan da 11 Ocak'ta ABD'de "Yatırımcı Günü" yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tavsiye edilen üç hisse de primli işlem görürken, BIMAS yüzde 3,5'in üzerinde, MGROS yüzde 3,77 yükselişle ve SOKM de yüzde 1,77 oranında değer kazancıyla işlem gördü.

Tavsiye edilen üç hisse de primli işlem görürken, BIMAS yüzde 3,5'in üzerinde, MGROS yüzde 3,77 yükselişle ve SOKM de yüzde 1,77 oranında değer kazancıyla işlem gördü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?