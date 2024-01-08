BofA Bankalara Citi de Marketlere Gözünü Dikti: Bir Yabancı Tavsiye de Marketlere Geldi
BofA Bankalara Citi de Marketlere Gözünü Dikti: Bir Yabancı Tavsiye de Marketlere Geldi
Citi Group, Türk hisselerinde gıda perakende şirketlerine yönelik model güncellemesi yaptı. Bazı şirketlerin hisselerinde fiyat hedeflerini yükseltti.
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TL varlıklara yabancı ilgisi artmaya devam ediyor.
Son dönemde dünyanın en büyük fonlarından Pimco ve Vanguard TL varlıkları portföylerine eklediklerini açıklamıştı.
Bank of America, Türk bankalarına yönelik tavsiyesini iletti.
Dev yatırım kurumlarından Citi de yeni yıl raporunda Türkiye'ye yönelik modelini, asgari ücret artışı ve makroekonomideki gelişmelerle güncelleyerek perakende de şirketlerin gelirlerine yönelik beklentilerini yaklaşık yüzde 4 oranında arttığını açıkladı.
Citi, tüm gıda perakende şirketlerinin hisseleri için 'AL' tavsiyesini sürdürürken, fiyat hedefleri de şu şekilde oluştu:
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Tavsiye edilen üç hisse de primli işlem görürken, BIMAS yüzde 3,5'in üzerinde, MGROS yüzde 3,77 yükselişle ve SOKM de yüzde 1,77 oranında değer kazancıyla işlem gördü.
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