Bodrum Böylesini Görmedi: Halk Plajı Dışında Her Yer Boş!
Bodrum Böylesini Görmedi: Halk Plajı Dışında Her Yer Boş!
Türkiye’nin en gözde tatil bölgelerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sene turist sayısında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Vatandaşlar, en ucuz giriş ücreti bin lira olan özel plajlara girmek yerine ücretsiz şekilde faydalandıkları halk plajlarını tercih ediyor. Bodrum esnafı ise yaşanan turist kaybı nedeniyle şikayetçi.
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Bodrum’da yaz sezonunda yaşanan düşüş ve turistlerin para harcayacakları yerleri tercih etmemesi sık sık basında gündem oluyor.
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NOW Haber’de yer alan bilgilere göre, vatandaşlar da pahalı plajlar yerine halk plajlarını tercih ediyor.
Bodrum’da en ucuz giriş ücreti olarak bin lira istenen özel plajlarda giriş fiyatları 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Bodrum esnafı ise yaşananları “Bodrum Bodrum olalı böyle bir düşüş görmedi” diye yorumladı.
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