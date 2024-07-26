Bodrum Böylesini Görmedi: Halk Plajı Dışında Her Yer Boş!

Türkiye’nin en gözde tatil bölgelerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sene turist sayısında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Vatandaşlar, en ucuz giriş ücreti bin lira olan özel plajlara girmek yerine ücretsiz şekilde faydalandıkları halk plajlarını tercih ediyor. Bodrum esnafı ise yaşanan turist kaybı nedeniyle şikayetçi.