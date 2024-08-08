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Bize Günlük Alışkanlıklarından Bahset, Cildine Ne Kadar Zarar Verdiğini Söyleyelim!

etiket Bize Günlük Alışkanlıklarından Bahset, Cildine Ne Kadar Zarar Verdiğini Söyleyelim!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 18:01

Cilt bakımı rutini kişiden kişiye değişen bir şeydir. Cilt tipinizi bilmenizin yanı sıra günlük hayattaki koşuşturmaların bilinmesi, kişinin kendisini tanıması da gerekir. Bu test ile birlikte kendinize ne kadar zaman ayırdığınızı ve cildinize nasıl baktığınızı ölçeceğiz. Gelin beraber cildine ne kadar zarar verdiğine bakalım!

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1. Günlük olarak cilt temizliğini yapar mısın?

2. Zararlı ışınlara bariyer olan güneş kremini kullanıyor musun?

3. Cildinin ihtiyacı olan nemi sağlayabiliyor musun?

4. Peeling ürünlerini kullanıyor musun?

5. Peki, makyajlı bir şekilde uyur musun?

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6. Su içmek cilde yarar! Yeterli miktarda su tüketir misin?

7. Beslenme tarzın nasıl, sağlıklı besleniyor musun?

8. Son olarak, stresini yönetme konusunda nasılsın?

Cildine hiç zarar vermiyorsun!

Cildine hiç zarar vermiyorsun!

Günlük yaşantına baktığımız zaman cildiniz ihmal etmediğini görüyoruz. Cildinin nasıl olduğunu ve neye ihtiyacı olduğunu bilerek hareket ediyorsun. Sadece kullanılan ürünlerin değil, sağlıklı beslenme ve bol su içme gibi etkenlerinde cilde iyi geldiğini kavramışsın. Bu yüzden cildin parıl parıl ve bebek gibidir. Kendine en iyi şekilde bakmaya devam edersen yaşlanmazsın bile!

Cildine tam olarak zarar vermesen de dikkat etmelisin!

Cildine tam olarak zarar vermesen de dikkat etmelisin!

Cildine nelerin iyi geleceğini bilsen bile bazen üşeniyorsun ya da yapmayı unutuyorsun. İnsan bu hayat koşuşturmasında yoruluyor. Bu yüzden kısa süren cilt bakımını es geçme gibi bir eyleme yöneliyor. Bunun kötü olduğunu biliyorsun! Cildine nasıl bakması gerektiğini bilen birinin cildine zarar vermesi üzer... Beslenmeni düzelterek cilt rutininizi oluşturarak harika bir cilde sahip olabilirsin!

Cildine çok zarar veriyorsun!

Cildine çok zarar veriyorsun!

Cildini göz ardı ettiğini görüyorum... Günlük hayatında cildine iyi gelecek bir yapmıyorsun. Koşuşturmaya kendini kaptırmışsın ve cildini unutuyorsun. Cilt temizliğini yapmamanın yanı sıra cildine zarar verecek beslenme rutinine de sahipsin. Tüm bunları düzene sokmalısın ve kendini sağlıklı hissedebileceğin bir rutin oluşturmalısın! Cildinin güzelliği sağlığına sağlık katacak, özgüvenini yerine getirecek!

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