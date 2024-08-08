Bize Günlük Alışkanlıklarından Bahset, Cildine Ne Kadar Zarar Verdiğini Söyleyelim!
Bize Günlük Alışkanlıklarından Bahset, Cildine Ne Kadar Zarar Verdiğini Söyleyelim!
Cilt bakımı rutini kişiden kişiye değişen bir şeydir. Cilt tipinizi bilmenizin yanı sıra günlük hayattaki koşuşturmaların bilinmesi, kişinin kendisini tanıması da gerekir. Bu test ile birlikte kendinize ne kadar zaman ayırdığınızı ve cildinize nasıl baktığınızı ölçeceğiz. Gelin beraber cildine ne kadar zarar verdiğine bakalım!
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1. Günlük olarak cilt temizliğini yapar mısın?
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2. Zararlı ışınlara bariyer olan güneş kremini kullanıyor musun?
3. Cildinin ihtiyacı olan nemi sağlayabiliyor musun?
4. Peeling ürünlerini kullanıyor musun?
5. Peki, makyajlı bir şekilde uyur musun?
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