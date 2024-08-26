Bize Cilt Problemlerinden Bahset, Sana Özel Çözüm Üretelim!

Cildin kuru ve hassas yapıya sahip. Cildini nemlendirmek ve dış etkenlere karşı korumak için zengin içerikli nemlendiriciler kullanmalısın. Hipoalerjenik ve parfümsüz ürünler tercih ederek cilt reaksiyonlarını minimuma indirebilirsin. Ilık su ile duş almak ve cildini tahriş etmeyen nazik temizleyiciler kullanmak çok önemli. Bol su içerek ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketerek cildini içten de besleyebilirsin.