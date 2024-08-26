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Bize Cilt Problemlerinden Bahset, Sana Özel Çözüm Üretelim!

etiket Bize Cilt Problemlerinden Bahset, Sana Özel Çözüm Üretelim!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 18:01

Cildin için ne yapacağını bulamıyor musun? Cevapların bizde! Bize cilt problemlerinden bahset sana bir çözüm önerisi sunalım!

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1. İşe cilt tipini öğrenmekle başlayalım! Cilt tipin bunlardan hangisi?

2. Peki cildinde en sık yaşadığın problem nedir?

3. Gelelim temizliğe! Cildini temizlemek için hangi ürünü kullanıyorsun?

4. Cilt bakım rutininde kaç adım var?

5. Günlük ne kadar su içiyorsun?

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6. Beslenme şeklini nasıl tanımlarsın?

7. Cildinde en çok hangi dönemlerde problem yaşıyorsun?

8. Güneş kremi kullanma alışkanlığın nasıl?

9. Makyaj yapıyor musun peki?

10. Kullandığın cilt bakım ürünlerini nasıl seçiyorsun?

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11. Cilt problemlerin için daha önce profesyonel bir yardım aldın mı?

11. Cilt problemlerin için daha önce profesyonel bir yardım aldın mı?

Cildini çok iyi temizlemelisin!

Cildin yağlı ve sıklıkla sivilce problemi yaşıyorsun. Cilt temizliğine özen göstermek ve uygun ürünler kullanmak çok önemli. Yağsız ve su bazlı nemlendiriciler kullanarak cildinin nem dengesini koruyabilirsin. Haftada birkaç kez yapacağın kil maskesi, fazla yağı emerek sivilce oluşumunu azaltacaktır. Beslenmene dikkat ederek, şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalısın.

Cildinin nem dengesini korumalısın!

Cildin kuru ve hassas yapıya sahip. Cildini nemlendirmek ve dış etkenlere karşı korumak için zengin içerikli nemlendiriciler kullanmalısın. Hipoalerjenik ve parfümsüz ürünler tercih ederek cilt reaksiyonlarını minimuma indirebilirsin. Ilık su ile duş almak ve cildini tahriş etmeyen nazik temizleyiciler kullanmak çok önemli. Bol su içerek ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketerek cildini içten de besleyebilirsin.

Peeling yapmalısın!

Cildin karma yapıda ve siyah nokta problemleri yaşıyorsun. T bölgenin yağlı, yanaklarının ise kuru olduğunu fark etmiş olmalısın. Cildini dengede tutmak için salisilik asit içeren temizleyiciler kullanabilirsin. Haftada bir kez yapacağın peeling, ölü hücreleri temizleyerek siyah nokta oluşumunu azaltacaktır. Su bazlı nemlendiriciler ile cildini nemlendirirken yağ dengesini koruyabilirsin. Düzenli olarak güneş kremi kullanarak cildini güneşin zararlı etkilerinden korumayı da unutma.

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