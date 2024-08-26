Bize Cilt Problemlerinden Bahset, Sana Özel Çözüm Üretelim!
Bize Cilt Problemlerinden Bahset, Sana Özel Çözüm Üretelim!
Cildin için ne yapacağını bulamıyor musun? Cevapların bizde! Bize cilt problemlerinden bahset sana bir çözüm önerisi sunalım!
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1. İşe cilt tipini öğrenmekle başlayalım! Cilt tipin bunlardan hangisi?
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2. Peki cildinde en sık yaşadığın problem nedir?
3. Gelelim temizliğe! Cildini temizlemek için hangi ürünü kullanıyorsun?
4. Cilt bakım rutininde kaç adım var?
5. Günlük ne kadar su içiyorsun?
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6. Beslenme şeklini nasıl tanımlarsın?
7. Cildinde en çok hangi dönemlerde problem yaşıyorsun?
8. Güneş kremi kullanma alışkanlığın nasıl?
9. Makyaj yapıyor musun peki?
10. Kullandığın cilt bakım ürünlerini nasıl seçiyorsun?
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