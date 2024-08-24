Bize Cilt Bakım Rutinini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Bize Cilt Bakım Rutinini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Bu eğlenceli testte, cilt bakım rutinini adım adım paylaşarak hem kendini daha iyi tanıyacak hem de ilişki durumunu tahmin etme fırsatı yakalayacaksın. Hazırsan, cilt bakımın ve aşk hayatın arasındaki sürpriz bağlantıları keşfetmeye başlayalım!👇
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1. Başladık! Cilt bakım rutinin kaç adımdan oluşuyor?
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2. Cilt bakım rutinini uygularken genellikle hangi ruh hali içindesin?
3. Cildini her gün nemlendiriyor musunuz?
4. Bir cilt bakım ürününü satın almak için ne kadar süre araştırma yaparsın?
5. Cilt tipini tam olarak bilip ona uygun ürünler kullandığını söyleyebilir misin?
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