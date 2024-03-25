Bize Bakım Rutinini Anlat, Biz de Hayalindeki İlişkiyi Anlatalım!
Bize Bakım Rutinini Anlat, Biz de Hayalindeki İlişkiyi Anlatalım!
Nasıl bir cilt bakım rutinin olduğunu bizimle paylaş, sana hayalindeki ilişkiyi söyleyelim! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak söyle bakalım, uyanınca ilk yaptığın şey ne?
2. Peki, duş alman ne kadar sürüyor?
3. Cildinin ışıl ışıl görünmesi için ne yapıyorsun?
4. Makyajını çıkarmadan uyumak seni ne kadar rahatsız eder?
5. Peki hangi bakım ürünü senin favorin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Beslenmene dikkat ediyor musun?
7. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?
8. Son olarak, sana göre kusursuz cildin tanımı hangisi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Her zaman klas görüneceğin bir ilişki arıyorsun! Ahahaha yok artık