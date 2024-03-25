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Bize Bakım Rutinini Anlat, Biz de Hayalindeki İlişkiyi Anlatalım!

etiket Bize Bakım Rutinini Anlat, Biz de Hayalindeki İlişkiyi Anlatalım!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 16:01

Nasıl bir cilt bakım rutinin olduğunu bizimle paylaş, sana hayalindeki ilişkiyi söyleyelim! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, uyanınca ilk yaptığın şey ne?

2. Peki, duş alman ne kadar sürüyor?

3. Cildinin ışıl ışıl görünmesi için ne yapıyorsun?

4. Makyajını çıkarmadan uyumak seni ne kadar rahatsız eder?

5. Peki hangi bakım ürünü senin favorin?

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6. Beslenmene dikkat ediyor musun?

7. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?

8. Son olarak, sana göre kusursuz cildin tanımı hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen, birlikte eğlenebileceğin bir ilişki arıyorsun!

Verdiğin yanıtlara göre sen cilt bakımını pek aksatmıyor ama hayatını da buna adamıyorsun. Senin için cilt bakımı yaparken bile bundan keyif almak önemli. O yüzden bir ilişkin olacaksa bu her zaman eğlendiğin ve birlikte aynı şeylere gülebildiğin biri olmalı!

Fazla sorumluluk almayacağın bir ilişki!

Verdiğin yanıtlara göre cilt bakımı senin için pek de önemli değil. Bu sana çoğu zaman çok yorucu bir şeymiş gibi geliyor. Buna göre düşünürsek hayalindeki ilişki de daha az sorumluluk alacağın ve seni yormayacak bir ilişki olmalı.

Her zaman klas görüneceğin bir ilişki arıyorsun!

Senin için dış görünüş çok önemli. İlişkinde aradığın en büyük kriter ise dış görünüş! Sen, her zaman şık ve güzel görünmek isteyen ve yanındaki kişinin de sana uyum sağlamasını bekleyen birisin. O yüzden hayalindeki ilişki, imrenerek bakılan bir çift olmak!

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Her zaman klas görüneceğin bir ilişki arıyorsun! Ahahaha yok artık