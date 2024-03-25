Bize Bakım Rutinini Anlat, Biz de Hayalindeki İlişkiyi Anlatalım!

Verdiğin yanıtlara göre cilt bakımı senin için pek de önemli değil. Bu sana çoğu zaman çok yorucu bir şeymiş gibi geliyor. Buna göre düşünürsek hayalindeki ilişki de daha az sorumluluk alacağın ve seni yormayacak bir ilişki olmalı.