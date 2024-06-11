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Bize Aileni Anlat, Kurban Bayramı’nda Sana Özel Tatil Planı Yapalım!

etiket Bize Aileni Anlat, Kurban Bayramı’nda Sana Özel Tatil Planı Yapalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 18:02

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları da çıtırından başlamıştır elbette. Sen zahmet etme diye ailen ile yapabileceğin güzel bir tatil planı hazırladık! 

Tatil planını öğrenmek için soruları cevaplandırmaya hemen başla!

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1. Öncelikle şunu soralım: Ailen kalabalık mı?

2. Bayram sabahı evinizde ilk kim uyanır ve ne yapar?

3. Bayram sabahı önce kimi ziyarete gittiğinizi öğrenebilir miyiz?

4. Ailenle beraber bayramlarda hangi tatlıyı yaparsınız genelde?

5. Kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı! 🤓 Ailen seyahat etmeyi seven bir aile mi?

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6. Devam edelim! Geçtiğimiz bayram ailenle tatile çıkmış mıydınız?

7. Ailenle beraber nasıl bir yerde tatil yaparsanız keyifli geçer?

8. Son soru! Ailen, yapacağınız tatilin kaç gün sürmesini ister?

Kapadokya tatili!

Kapadokya tatili!

Bu bayram tatilinde Kapadokya’ya küçük bir kaçamak yapabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonlarıyla güneşin doğuşunu izleyebilir, peri bacalarının insanı cezbeden manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Ardından Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezerek tarihin derinliklerine dalabilir ve kayaların içine oyulmuş antik kiliseleri keşfedebilirsiniz. Ürgüp ve Avanos’un şirin sokaklarında dolaşıp el yapımı çanak çömlek atölyelerine katılabilirsiniz. Akşamları ise Kapadokya’nın ünlü yeraltı şehirlerini ziyaret edebilirsiniz.

Montenegro tatiline ne dersiniz?

Montenegro tatiline ne dersiniz?

Ailenizle yeni yerler keşfetmek istiyorsanız Montenegro mükemmel bir rota. Adriyatik Denizi’nin kıyısında yer alan bu küçük ülke, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle görülmeye değer bir yer. Budva’nın tarihi sokaklarında yürüyüş yapabilir ve Kotor’un eski şehrini keşfedebilirsiniz. Sveti Stefan Adası’nda denizin tadını çıkarabilir ve Montenegro’nun doğasında huzur bulabilirsiniz. Lovćen Milli Parkı’nda doğa yürüyüşleri yaparak nefes kesici manzaraları görebilirsiniz.

Tatil Bodrum'da güzel!

Tatil Bodrum'da güzel!

Ailen deniz ve güneşin tadını çıkarmayı seviyor ve rahatlamayı tercih ediyorsa Bodrum mükemmel bir tatil yeri! Ege Denizi’nin incisi olan Bodrum’da berrak sular ve beyaz kumlu plajlarda tatilin keyfini doyasıya çıkaracaksınız. Bitez veya Ortakent plajlarında güneşlenebilir ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Bodrum Kalesi’ni ve Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek oranın tarihi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Akşamları Bodrum Marina’da yürüyüş yapabilir ve sahil kenarındaki restoranlarda Ege’nin lezzetlerini tadabilirsiniz.

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