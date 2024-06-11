Bize Aileni Anlat, Kurban Bayramı’nda Sana Özel Tatil Planı Yapalım!

Ailen deniz ve güneşin tadını çıkarmayı seviyor ve rahatlamayı tercih ediyorsa Bodrum mükemmel bir tatil yeri! Ege Denizi’nin incisi olan Bodrum’da berrak sular ve beyaz kumlu plajlarda tatilin keyfini doyasıya çıkaracaksınız. Bitez veya Ortakent plajlarında güneşlenebilir ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Bodrum Kalesi’ni ve Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek oranın tarihi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Akşamları Bodrum Marina’da yürüyüş yapabilir ve sahil kenarındaki restoranlarda Ege’nin lezzetlerini tadabilirsiniz.