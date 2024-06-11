Bize Aileni Anlat, Kurban Bayramı’nda Sana Özel Tatil Planı Yapalım!
Bize Aileni Anlat, Kurban Bayramı’nda Sana Özel Tatil Planı Yapalım!
Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları da çıtırından başlamıştır elbette. Sen zahmet etme diye ailen ile yapabileceğin güzel bir tatil planı hazırladık!
Tatil planını öğrenmek için soruları cevaplandırmaya hemen başla!
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1. Öncelikle şunu soralım: Ailen kalabalık mı?
2. Bayram sabahı evinizde ilk kim uyanır ve ne yapar?
3. Bayram sabahı önce kimi ziyarete gittiğinizi öğrenebilir miyiz?
4. Ailenle beraber bayramlarda hangi tatlıyı yaparsınız genelde?
5. Kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı! 🤓 Ailen seyahat etmeyi seven bir aile mi?
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