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Bit Pazarında Daktilo Sanıp 5 Bin TL'ye Sattılar: Meğer Savaşın Kaderini Değiştiren Mucizeymiş

Bit Pazarında Daktilo Sanıp 5 Bin TL'ye Sattılar: Meğer Savaşın Kaderini Değiştiren Mucizeymiş

efsunakay6
efsunakay6 - Gündem Editörü
05.10.2026 - 10:44
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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki bir bit pazarında, sıradan görünen eski bir makine yalnızca 100 euroya (yaklaşık 5.500 TL) el değiştirdi. Makinenin, Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı Enigma şifre cihazlarından biri olduğu ortaya çıktı. Temmuz 2017'de açık artırmaya çıkarılan cihaz, 45 bin euroya alıcı buldu.

İşte detaylar...

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Satıcı, elindeki cihazı sıradan bir daktilo sanıyordu.

Satıcı, elindeki cihazı sıradan bir daktilo sanıyordu.

Makineyi pazarda gezerken fark eden kişi bir kriptografi profesörüydü ve ne olduğunu ilk bakışta anladı. Artmark Müzayede Evi'nden Vlad Georgescu, alıcının hayatının büyük bölümünü şifre çözmeye adamış bir matematikçi olduğunu ve makineyi görünce satın almaktan kendini alamadığını anlattı.

Profesör, makinenin nasıl çalıştığını çözmeye çalışırken onu temizleyip onardı.

Profesör, makinenin nasıl çalıştığını çözmeye çalışırken onu temizleyip onardı.

Makine, 1941'de Almanya'da Heimsoeth & Rinke firmasının ürettiği bir Enigma I modeli. Neredeyse kusursuz durumdaki cihaz hâlâ çalışıyor ve orijinal kutusuyla birlikte duruyor. Makinenin Romanya'ya, savaş yıllarında iki ülkenin müttefik olması sayesinde ulaştığı düşünülüyor.

Bükreş'teki Artmark Müzayede Evi'nde 9 bin euro açılış fiyatıyla satışa çıkan makine, adı açıklanmayan çevrim içi bir katılımcıya satıldı. Satış fiyatına şaşırmadığını söyleyen Georgescu, 'Bu makineler çok nadir, özellikle de tamamen çalışır durumda olanlar' dedi.

Almanların kırılamaz sandığı Enigma şifreleri, Bletchley Park'ta çözüldü.

Almanların kırılamaz sandığı Enigma şifreleri, Bletchley Park'ta çözüldü.

Alman ordusu, savaş boyunca birliklerine gönderdiği gizli mesajları Enigma makineleriyle şifreliyordu. Almanlar şifreleme anahtarlarını sürekli değiştirdiği için Müttefik kuvvetlerin bu mesajları çözmesi zorlaşıyordu.

İngiltere'deki gizli merkez Bletchley Park'ta Alan Turing'in önderlik ettiği ekip ise anahtarlar değişse bile şifreyi kırmayı başardı. Bu başarının savaşı en az iki yıl kısalttığı yaygın olarak kabul ediliyor.

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efsunakay6
efsunakay6
Gündem Editörü
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