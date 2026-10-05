Bit Pazarında Daktilo Sanıp 5 Bin TL'ye Sattılar: Meğer Savaşın Kaderini Değiştiren Mucizeymiş

Makine, 1941'de Almanya'da Heimsoeth & Rinke firmasının ürettiği bir Enigma I modeli. Neredeyse kusursuz durumdaki cihaz hâlâ çalışıyor ve orijinal kutusuyla birlikte duruyor. Makinenin Romanya'ya, savaş yıllarında iki ülkenin müttefik olması sayesinde ulaştığı düşünülüyor.

Bükreş'teki Artmark Müzayede Evi'nde 9 bin euro açılış fiyatıyla satışa çıkan makine, adı açıklanmayan çevrim içi bir katılımcıya satıldı. Satış fiyatına şaşırmadığını söyleyen Georgescu, 'Bu makineler çok nadir, özellikle de tamamen çalışır durumda olanlar' dedi.