Bit Pazarında Daktilo Sanıp 5 Bin TL'ye Sattılar: Meğer Savaşın Kaderini Değiştiren Mucizeymiş
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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki bir bit pazarında, sıradan görünen eski bir makine yalnızca 100 euroya (yaklaşık 5.500 TL) el değiştirdi. Makinenin, Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı Enigma şifre cihazlarından biri olduğu ortaya çıktı. Temmuz 2017'de açık artırmaya çıkarılan cihaz, 45 bin euroya alıcı buldu.
İşte detaylar...
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Satıcı, elindeki cihazı sıradan bir daktilo sanıyordu.
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Profesör, makinenin nasıl çalıştığını çözmeye çalışırken onu temizleyip onardı.
Almanların kırılamaz sandığı Enigma şifreleri, Bletchley Park'ta çözüldü.
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