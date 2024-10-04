Bisikleti Çalınan Çiğ Köftecinin Hırsıza Nazik İsyanı Hepimizin Kalbini Eritti

Batman’da 30 yıldır çiğ köfte satarak geçimini sağlayan İdris Ekinci’nin bisikleti çalındı. Ekinci, bir video paylaşarak hırsızdan bisikletini getirmesini ‘rica etti.’ Çiğ köftecinin naif isyanı ise herkesin kalbini eritti.
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Batman Merkez’e bağlı Gülistan Caddesi’nde 30 yıldır çiğ köftecilik yapan İdris Ekinci’nin bisikleti evinin önünden çalındı.
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Bisikletini ‘eli ayağı’ olarak tanımlayan Ekinci, bir video çekerek esprili ve nazik bir dille hırsıza isyan etti.
“Sayın hırsız bey…” sözleriyle seslenen Ekinci’nin videosu gündem oldu. Ekinci, videosunda şu çağrıda bulundu:
Çiğ köftecinin videosu sosyal medyada viral olunca devreye Batman Valisi Ekrem Canalp girdi. Canalp, Ekinci’ye bisiklet hediye etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Batman Valisi Canalp'a “Ekinci’nin tüm çiğ köftelerini alın” talimatını verdi.
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İdris Ekinci'nin nezaket dolu isyanı👇🏻
Sosyal medya kullanıcıları bu naif isyana sessiz kalmadı👇🏻
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