Bisikleti Çalınan Çiğ Köftecinin Hırsıza Nazik İsyanı Hepimizin Kalbini Eritti

“Sayın hırsız bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Niye benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Bisikletimi getir, tamam mı kurban? Vallahi seni şikâyet etmeyeceğim. Hatta şöyle yapalım, bisikleti arkaya koyup ben gözümü kapatacağım, getir bırak seni görmeyeceğim.

Ev kiradır, bisiklet alamam. Bisiklet gitti, sordum, çok pahalı. Ben bisikletimi getirsem çıkmam ne olur. Şimdiden sana teşekkür ediyorum. Ama getirmeyi unutma tamam mı? Allah razı olsun sayın hırsız bey. Bak, onunla pazara gidiyorum. Eşya alıyorum, domates alıyorum, çiğ köfte için malzeme alıyorum. O benim elim ayağım.”