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Bisikleti Çalınan Çiğ Köftecinin Hırsıza Nazik İsyanı Hepimizin Kalbini Eritti

Bisikleti Çalınan Çiğ Köftecinin Hırsıza Nazik İsyanı Hepimizin Kalbini Eritti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
04.10.2024 - 23:01

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Batman’da 30 yıldır çiğ köfte satarak geçimini sağlayan İdris Ekinci’nin bisikleti çalındı. Ekinci, bir video paylaşarak hırsızdan bisikletini getirmesini ‘rica etti.’ Çiğ köftecinin naif isyanı ise herkesin kalbini eritti.

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Batman Merkez’e bağlı Gülistan Caddesi’nde 30 yıldır çiğ köftecilik yapan İdris Ekinci’nin bisikleti evinin önünden çalındı.

Batman Merkez’e bağlı Gülistan Caddesi’nde 30 yıldır çiğ köftecilik yapan İdris Ekinci’nin bisikleti evinin önünden çalındı.

Bisikletini ‘eli ayağı’ olarak tanımlayan Ekinci, bir video çekerek esprili ve nazik bir dille hırsıza isyan etti.

Bisikletini ‘eli ayağı’ olarak tanımlayan Ekinci, bir video çekerek esprili ve nazik bir dille hırsıza isyan etti.

“Sayın hırsız bey…” sözleriyle seslenen Ekinci’nin videosu gündem oldu. Ekinci, videosunda şu çağrıda bulundu:

“Sayın hırsız bey…” sözleriyle seslenen Ekinci’nin videosu gündem oldu. Ekinci, videosunda şu çağrıda bulundu:

“Sayın hırsız bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Niye benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Bisikletimi getir, tamam mı kurban? Vallahi seni şikâyet etmeyeceğim. Hatta şöyle yapalım, bisikleti arkaya koyup ben gözümü kapatacağım, getir bırak seni görmeyeceğim. 

Ev kiradır, bisiklet alamam. Bisiklet gitti, sordum, çok pahalı. Ben bisikletimi getirsem çıkmam ne olur. Şimdiden sana teşekkür ediyorum. Ama getirmeyi unutma tamam mı? Allah razı olsun sayın hırsız bey. Bak, onunla pazara gidiyorum. Eşya alıyorum, domates alıyorum, çiğ köfte için malzeme alıyorum. O benim elim ayağım.”

Çiğ köftecinin videosu sosyal medyada viral olunca devreye Batman Valisi Ekrem Canalp girdi. Canalp, Ekinci’ye bisiklet hediye etti.

Çiğ köftecinin videosu sosyal medyada viral olunca devreye Batman Valisi Ekrem Canalp girdi. Canalp, Ekinci’ye bisiklet hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Batman Valisi Canalp'a “Ekinci’nin tüm çiğ köftelerini alın” talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Batman Valisi Canalp'a “Ekinci’nin tüm çiğ köftelerini alın” talimatını verdi.
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İdris Ekinci'nin nezaket dolu isyanı👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları bu naif isyana sessiz kalmadı👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları bu naif isyana sessiz kalmadı👇🏻
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