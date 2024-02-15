Birbirinden Ünlü İsimlerin Son Dönemlerdeki Güzellik ve Formda Kalma Sırlarını Siz de Öğrenmek İsteyeceksiniz

Burçin Terzioğlu da cildinin sağlığı için hamamı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor. Özellikle kese yaptırmanın cilt için önemli olduğunu da düşünüyor.

Yıllar önce yaptığı bir açıklamaya göre yoğun set günlerinde yüzüne yumurta akı ve ardından buz uygulayarak cildini daha canlı göstermeyi başarıyormuş.