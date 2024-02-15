Birbirinden Ünlü İsimlerin Son Dönemlerdeki Güzellik ve Formda Kalma Sırlarını Siz de Öğrenmek İsteyeceksiniz
Birbirinden Ünlü İsimlerin Son Dönemlerdeki Güzellik ve Formda Kalma Sırlarını Siz de Öğrenmek İsteyeceksiniz
Son dönemlerde yaptırdıkları estetik işlemlerle pek çok ünlü isim magazin gündeminde yer aldı. Kimisi yüzüne yaptırdığı işlemlerle kimisi formda kalma açıklamalarıyla zaman zaman konuşulmaya devam ediyor.
Gelin ünlü isimlerin açıklamalarına tek tek bakalım. 👇
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1. Seda Sayan
2. Özge Ulusoy
3. Hilal Altınbilek
4. Zeynep Bastık
5. Çağla Şikel
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6. Defne Samyeli
7. Fahriye Evcen
8. Ebru Şallı
9. Tülin Şahin
10. Yasemin Özilhan
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11. Pınar Altuğ
12. Arzum Onan
13. Seray Sever
14. Bensu Soral
15. Burçin Terzioğlu
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16. Demet Özdemir
17. Seda Bakan
18. Tayfun Duygulu
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