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Birbirinden Ünlü İsimlerin Son Dönemlerdeki Güzellik ve Formda Kalma Sırlarını Siz de Öğrenmek İsteyeceksiniz

Birbirinden Ünlü İsimlerin Son Dönemlerdeki Güzellik ve Formda Kalma Sırlarını Siz de Öğrenmek İsteyeceksiniz

Seda Sayan
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 16:08

Son dönemlerde yaptırdıkları estetik işlemlerle pek çok ünlü isim magazin gündeminde yer aldı. Kimisi yüzüne yaptırdığı işlemlerle kimisi formda kalma açıklamalarıyla zaman zaman konuşulmaya devam ediyor.

Gelin ünlü isimlerin açıklamalarına tek tek bakalım. 👇

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1. Seda Sayan

1. Seda Sayan

Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle epey gündem olan Seda Sayan, güzellik sırrının 'iyi uyku' olduğunu söyledi.

2. Özge Ulusoy

2. Özge Ulusoy

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle bilinen Özge Ulusoy, geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra 'bol su' içerek genç kaldığını ifade ediyor.

3. Hilal Altınbilek

3. Hilal Altınbilek

Ekranların başarılı oyuncusu Hilal Altınbilek ise yaptırdığı estetik operasyonları görmezden gelerek güzelliğinin 'genetik' olduğu açıklamasını yaptı.

4. Zeynep Bastık

4. Zeynep Bastık

Yetenekli şarkıcı Zeynep Bastık her ne kadar genç olsa da 'Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum' diyerek güzel gözüktüğünü söyledi.

5. Çağla Şikel

5. Çağla Şikel

Yıllardan beri gençlere adeta taş çıkartan fiziğiyle beğenilen Çağla Şikel formunu korumak için beslenme rutinini oldukça fazla dikkat ettiğini itiraf etmişti.

“Gluten, lektin, kuruyemiş, meyve ve süt ürünlerini tamamen diyetimden çıkardım." diyen Çağla Şikel'in beslenme düzenine dair detaylara burada yer vermiştik.👇

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6. Defne Samyeli

6. Defne Samyeli

Yüzünde hiçbir estetik işlem olmadığını söyleyen Defne Samyeli, 20 yıldır 'yüz yogası' yaptığı için genç göründüğünü her defasında dile getiriyor.

7. Fahriye Evcen

7. Fahriye Evcen

Doğumdan sonra doğal gıdaları tüketmeye başlayan oyuncu Fahriye Evcen, hazır gıdalardan da uzak durduğunu aynı zamanda gün içinde en az 2 litre su içmeye dikkat ettiğini söylemişti.

8. Ebru Şallı

8. Ebru Şallı

Pilates ve sporun yanı sıra yediğine ve içtiğine dikkat ettiğini söyleyen Ebru Şallı, her sabah kahvaltıdan önce detoks suyu içiyor.

Ödem attıran meşhur detoks içeceğinin tarifi yarım demet maydanoz, 2 dilim limon ve 2 parça taze zencefili bol su ile kaynatın. Gün boyu 3 bardak için. İlk bardak aç karnına olmalı.

9. Tülin Şahin

9. Tülin Şahin

Tülin Şahin, cildini nemlendirmek için yatmadan önce muz maskesi yapıyor, 15-20 dk aralığında beklettikten sonra da ılık su ile duruluyor.

10. Yasemin Özilhan

10. Yasemin Özilhan

Güzelliğiyle ve paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yasemin Özilhan, fitliğini sebze ve protein ağırlıklı beslenip makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak durmasına borçlu olduğunu söylemişti.

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11. Pınar Altuğ

11. Pınar Altuğ

Pınar Altuğ bol su içmenin yanında geceleri yatağa girmeden önce kirpiklerine badem yağı sürdüğünü ayrıca cildinin tazeliğini korumak için de gül suyu ile silip salatalık kabuklarından maske yaptığını söylemişti.

12. Arzum Onan

12. Arzum Onan

Organik besin tüketmenin sağlık için çok önemli olduğunu söyleyen Arzum Onan, oğlu Can ile birlikte her sabah 'ballı ısırgan otu suyu' içiyor.

13. Seray Sever

13. Seray Sever

Seray Sever'in cildinin güzelliğinin sırrı; bir yumurtanın sarısı, hakiki bal ve hakiki zeytinyağını karıştırıp yüzüne sürmesi.

14. Bensu Soral

14. Bensu Soral

Bensu Soral, cildini annesinden öğrendiği kahve telvesi maskesiyle genç ve canlı tutmayı başarıyor.

15. Burçin Terzioğlu

15. Burçin Terzioğlu

Burçin Terzioğlu da cildinin sağlığı için hamamı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor. Özellikle kese yaptırmanın cilt için önemli olduğunu da düşünüyor.

Yıllar önce yaptığı bir açıklamaya göre yoğun set günlerinde yüzüne yumurta akı ve ardından buz uygulayarak cildini daha canlı göstermeyi başarıyormuş.

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16. Demet Özdemir

16. Demet Özdemir

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, cilt bakımında vücut fırçası kullandığını, parlak ve sağlıklı saçları için ise yumurta ve zeytinyağı karışımı uyguladığını söylüyor.

17. Seda Bakan

17. Seda Bakan

Seda Bakan’ın doğal ürünler tercih ettiği biliniyor. Cildinin sıkı ve parlak görünmesini her gün cilt temizliğinden sonra gül suyu uygulamasıyla elde ediyor.

18. Tayfun Duygulu

18. Tayfun Duygulu

Yılların eskitemediği sanatçı Tayfun Duygulu, gençleşme ve estetik operasyonlar hakkındaki soruları, 'Genetik olarak sanıyorum. Genç kalmamın sırrı aşk ve huzurlu evlilik.' diyerek yanıtladı.

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