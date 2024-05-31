Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Oynadığı Oyunu Gerçekçi Yapmak İçin Kurduğu Sistem Görenleri Hayran Bıraktı!

Bilgisayar oyunları, hem bireysel becerileri geliştirmeye yardımcı olabilir hem de sosyal etkileşimleri arttırabilir. Bir sosyal medya kullanıcısının bilgisayar oyunu üzerinden kurduğu sistem ise görenleri hayrete düşürdü.
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Oynadığı tank oyununu daha gerçekçi ve tutkulu oynamak isteyen kişi, inanılmaz bir sistem kurdu.
Tank oyunu oynamaya gönül veren sosyal medya kullanıcısı, kurduğu bu sistemle görenlerin beğenisini toplamayı başardı.
Kurduğu o sistem;
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