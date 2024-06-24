Bir Kadın, Evine Davet Ettiği Misafirlere Fatura Kesti:" 7 Kere Sifon Çekmek 3,5 Dolar"

Gelin Çıkarmaya Giden Damadı Boyaya Bulayan Arkadaşları Eğlendirmek Yerine İşkence Yaşatmış Oldu

Hz. Muhammed ile Görüşmeye Gittiğini İddia Eden İsmail Hünerlice: "Hz. Ebubekir Bana 'Huhhh' Yaptı"