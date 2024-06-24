Bir Kadın, Evine Davet Ettiği Misafirlere Fatura Kesti:" 7 Kere Sifon Çekmek 3,5 Dolar"

Türk kültüründe, misafirden para talep etmek, misafirperverliğin temel prensipleriyle çelişir ve ev sahibinin itibarını zedeler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evine davet ettiği arkadaşlarına fatura kesip para isteyen kadın gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık market alışverişinin çok pahalılaştğını ve para istemenin çok normal olduğunu savunan kadın, arkadaşlarına görünce şaşırtan maddelerin de olduğu bir liste gönderdi.
👇
Videonun tamamı için;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın