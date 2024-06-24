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Bir Kadın, Evine Davet Ettiği Misafirlere Fatura Kesti:" 7 Kere Sifon Çekmek 3,5 Dolar"

Bir Kadın, Evine Davet Ettiği Misafirlere Fatura Kesti:" 7 Kere Sifon Çekmek 3,5 Dolar"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 18:28

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Türk kültüründe, misafirden para talep etmek, misafirperverliğin temel prensipleriyle çelişir ve ev sahibinin itibarını zedeler.

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Evine davet ettiği arkadaşlarına fatura kesip para isteyen kadın gündem oldu.

Evine davet ettiği arkadaşlarına fatura kesip para isteyen kadın gündem oldu.

Artık market alışverişinin çok pahalılaştğını ve para istemenin çok normal olduğunu savunan kadın, arkadaşlarına görünce şaşırtan maddelerin de olduğu bir liste gönderdi.

Artık market alışverişinin çok pahalılaştğını ve para istemenin çok normal olduğunu savunan kadın, arkadaşlarına görünce şaşırtan maddelerin de olduğu bir liste gönderdi.

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