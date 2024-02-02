Bir Belediye Daha Çalışanlarına Zam Yaptı: Antalya Belediyesi Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Yaptı?

Böcek, konuşmasında zam oranını da açıkladı. Belediye çalışanlarına yüzde 80 oranında zam yapılırken, 'Personellerimizi yüksek enflasyondan mağdur etmemek için Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinde belirlenen haklara ilave olarak her artış döneminde sosyal yardım paketinde iyileştirmeler yaptık. Böylece, en düşük şirket işçileri ücreti 2023 yılı aralık ayında net 15 bin 615 TL’den net 28 bin TL’ye yükselttik. Kadrolu işçilerimizi de kapsayan ek protokolümüzü şimdi imzalıyoruz. 23 bin 400 TL olan en düşük maaşı 40 bin TL'ye çıkarıyoruz' dedi.