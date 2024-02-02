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Bir Belediye Daha Çalışanlarına Zam Yaptı: Antalya Belediyesi Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Yaptı?

Bir Belediye Daha Çalışanlarına Zam Yaptı: Antalya Belediyesi Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Yaptı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 17:55

Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş zam ve hakların düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı. Belediye çalışanlarına sözleşme kapsamında yüzde 80 oranında zam yapılırken, en düşük işçi maaşı 28 bin TL, kadrolu işçi maaşları da 40 bin TL'ye çıktı.

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2024 Ocak ayı biterken, maaş zamları da netleşiyor. Ankara Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam yapmıştı. Bir zam oranı haberi de Antalya Belediyesi'nden geldi.

2024 Ocak ayı biterken, maaş zamları da netleşiyor. Ankara Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam yapmıştı. Bir zam oranı haberi de Antalya Belediyesi'nden geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 bin 352 işçiyi de kapsayan 'Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü' imza töreni yapıldı. Protokol, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk tarafından imzalandı.

"Yeni bir döneme sizlerle beraber gireceğiz."

"Yeni bir döneme sizlerle beraber gireceğiz."

İmza töreninden önce çalışanlara seslenen Başkan Muhittin Böcek, 'Bize destek olan olmayan herkesin emrinde olacağımızı söyledik. Çalışma arkadaşlarımın hiçbirini işten çıkarmadık, siyaset üstü davrandık. Antalya’mız için çivi çakan herkese teşekkür ederim. Antalya’ya hizmet eden sizlersiniz. Yeni bir döneme sizlerle beraber gireceğiz. Aynı azim ve kararlılıkla yol yürüyeceğiz' dedi.

Başkan Muhittin Böcek, konuşmasında zam oranını da açıkladı.

Başkan Muhittin Böcek, konuşmasında zam oranını da açıkladı.

Böcek, konuşmasında zam oranını da açıkladı. Belediye çalışanlarına yüzde 80 oranında zam yapılırken, 'Personellerimizi yüksek enflasyondan mağdur etmemek için Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinde belirlenen haklara ilave olarak her artış döneminde sosyal yardım paketinde iyileştirmeler yaptık. Böylece, en düşük şirket işçileri ücreti 2023 yılı aralık ayında net 15 bin 615 TL’den net 28 bin TL’ye yükselttik. Kadrolu işçilerimizi de kapsayan ek protokolümüzü şimdi imzalıyoruz. 23 bin 400 TL olan en düşük maaşı 40 bin TL'ye çıkarıyoruz' dedi.

Ankara Belediyesi de çalışanlarına yüzde 70 zam yapmış, belediye seçimlerinden mevcut başkan ve CHP'nin adayı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın rakibi olan Ak Partili Tevfik Altınok bu zammı düşük bulmuştu.

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