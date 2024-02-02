Bir Belediye Daha Çalışanlarına Zam Yaptı: Antalya Belediyesi Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Yaptı?
Bir Belediye Daha Çalışanlarına Zam Yaptı: Antalya Belediyesi Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Yaptı?
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2024 Ocak ayı biterken, maaş zamları da netleşiyor. Ankara Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam yapmıştı. Bir zam oranı haberi de Antalya Belediyesi'nden geldi.
"Yeni bir döneme sizlerle beraber gireceğiz."
Başkan Muhittin Böcek, konuşmasında zam oranını da açıkladı.
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