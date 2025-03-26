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Urla Bayram Otelleri! Ege'nin İncisi İzmir'in Huzurlu İlçesi Urla'da Konaklama Tavsiyeleri

Urla Bayram Otelleri! Ege'nin İncisi İzmir'in Huzurlu İlçesi Urla'da Konaklama Tavsiyeleri

İzmir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 12:33

İzmir’in kendine has havası ve güzelliği tanınan eşsiz parçalarından biri olan Urla'da mavi ile yeşilin bir araya geldiği unutulmaz bir tatile hazır olun. Ege otları, enginar, zeytinyağı ve huzur bulacağınız Urla'da Sanat Sokağı'nı gezmeden dönmeyin. Şehrin enfes lezzetlerini deneyimlerken sokaklarında şifa bulacağınıza ve şehrin stresinden uzaklaşıp tarihi dokusunda yenileneceğinize eminiz. Çiftlikleri ve organik lezzetleriyle buradan dönmek istemeyeceksiniz. 

Peki, Urla'da nerede kalınır? Urla otellerinin fiyatları ve konumlarını merak ediyorsanız, sizin için seçtiğimiz 15 oteli mutlaka inceleyin.

İşte, Urla otelleri...

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1. Urla 1876 Hotel

1. Urla 1876 Hotel

Urla, Çeşmealtı'nda doğanın muhteşem huzuru ve yöresel ürünlerle harmanlanmış lezzetlerle dolu bir tatil hayal ediyorsanız, Urla 1867 Hotel’de konaklayabilirsiniz. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Denizli, 34. Sk. No:3, 35430 Urla/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @urla1867

Ziyaretçi Yorumu: “Urla'nın kalbinde kendimizi evimizde hissettiren bir tatil deneyimi yaşadık, otelin konumu, temizliği, sabah kahvaltıları(özellikle pişiler), çalışanların ilgisi ve nezaketi bebekli bir aile olarak bizim için çok kıymetliydi, tekrar tekrar Urla'da görüşeceğimize eminim.'

2. Suò•lo Urla

2. Suò•lo Urla

Suò•lo Urla’da huzurlu, samimi ve ayrıcalıklı bir konaklama sizi bekliyor. Konfor ile kaliteli yemeklerin buluştuğu adreste güzel bir tatil yaşayacaksınız. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Yeni Mahalle, Postane Sk. NO: 9, 35430 Urla/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @suolourla

Ziyaretçi Yorumu: “3 günlük Urla gezimizde tercih ettiğimiz Suò•lo konumu, hayran bırakan mimarisi ve odalardaki zarif dekorasyonu ile çok keyifli bir otel. Şef'in yemekleri, sunumları ve ağzınızda oyunlar oynayan tatlıları ise nefis.”

3. Urla Surf House Hotel

3. Urla Surf House Hotel

2015 yılında konuklarına kapılarını açan Urla Surf House, huzurlu konaklamanın yanı sıra; uçurtma sörfü plaj merkezi, restoran, kaykay merkezi ve geniş aktivite takvimi ile keyifli bir tatilin merkezi. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Gülbahçe Mah.. 12075. Sk. No:46, 35433 Urla/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @urlasurfhouse

Ziyaretçi Yorumu: “İlk defa gittim ve inanılmaz keyif aldım ve bundan sonra da gitmeyi düşündüğüm bir yer. Çalışanlar ve mekan sahipleri inanılmaz ilgiliydi. Küçük bir California havası yaşamak istiyorsanız tavsiye ederim, önümüzdeki sezon yine oradayız.”

4. Deniz Kızı Urla

4. Deniz Kızı Urla

Deniz ve adalar manzarası eşliğinde huzurlu bir tatilin adresi Deniz Kızı Urla sizi bekliyor. İyot, zeytinyağı, enginar ve envaiçeşit lezzetli otuyla meşhur bu eşsiz şehrin mavi bayraklı plajından sonsuz maviye açılacaksınız. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Atatürk Mahallesi 2135 Sokak No:6 Urla - İZMİR

Konum için tıklayın

Instagram: @denizkiziurla

Ziyaretçi Yorumu: “Konum ve personel harika. Otelin, otel misafirleri için ücretsiz kullanıma açık kendi plajı var. Lezzetli kahvaltı da orada kalmaya değer. Kesinlikle tekrar kalacağım.”

5. Bir Dem Urla

5. Bir Dem Urla

Doğanın kalbindeki Bir Dem Urla'da huzur bulacaksınız. Ağaçlar çevrili otelde sanattan spora, müzikten ruhsal gelişime derin paylaşımlarla unutulmaz bir tatil sizi bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Altıntaş, Çaylak Sokak No:1, 35430 Urla/İzmir

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Instagram: @birdemurla

Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel bir kasabada çok güzel bir yer. Her bir ayrıntı, sanat, insanlar; ne büyük bir neşe. Ve ev sahipleri harikaydı, çok yardımsever ve ilham vericiydi. Gerçekten tavsiye edebilirim. Gece geç saatlerde vardık ve bize yemek teklif edildi. Kahvaltı cesurdu. Ahşap kulübe ayrıca yalnızlık sunuyordu.”

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6. Manej Urla

6. Manej Urla

Doğanın içindeki hayat dolu Manej Urla'da konaklamadan çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Çiftlikte organik lezzetler, enfes içecekler, binicilik, Manej atölye ve yürüyüşlerle huzur sizi bekiyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Kuşçular Mah. 8028 Sk. No: 22, Urla, 35437, İzmir

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Instagram: @manejurla

Ziyaretçi Yorumu: “Listemin başında Manej Urla vardı. Kesinlikle ziyaret edeceğiniz en iyi çiftliklerden biri. Her şey mükemmeldi. Personel gerçekten cana yakın ve yardımsever. Yemekler lezzetliydi. Geleneksel Ege Salatası ve Kebap, Kızarmış Patates ve Tereyağlı soslu Acini Di Pepe ile servis edilen İyi pişmiş biftek yedim. Ayrıca, şarap tadımı ile ilgileniyorsanız çiftliğin yakınında birkaç bağ ve restoran bulunmaktadır.'

7. Akın’ın Yeri Konaklama

7. Akın’ın Yeri Konaklama

Urla’nın Özbek tarafında yer alan Akın’ın Yeri Konaklama, merkezden uzakta kafa dinlemek isteyenlerin tercihi oluyor. 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren işletme 'Huzur ve Lezzetin Buluştuğu' yer sloganı ile tanınıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Özbek, 6077 Sk No: 7, 35434 Urla/İzmir

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Instagram: @akininyerikonaklama

Ziyaretçi Yorumu: “Çok sakin olduğu bir dönemde gittik odaları oldukça temiz ve kaliteli butik bir otel, personelleri oldukça ilgili alt katta ki odaların balkonu var ancak manzara açısından üst katı tavsiye ederim. Aynı işletmenin çok güzel bir balık restoranı var denemeden ayrılmayın derim.”

8. Bonjourla Otel

8. Bonjourla Otel

Bonjourla Otel, güler yüzlü ve kaliteli hizmetin Urla’daki merkezlerinden biri. Aynı zamanda tekrar gelip konaklamak isteyeceğiniz sıcak bir yuva. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Güvendik Mah. Okul Cd. NO: 67, 35430 Çeşmealtı Urla/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @bonjourla_otel

Ziyaretçi Yorumu: “Otel tertemiz, fiyat performans olarak Urla’daki en iyi otel diyebilirim. Yemekler dışardakilerden daha uygun. Kahvaltıda yok yok. Çalışanlar ve otel sahipleri çok ilgili. Tekrar kesin gelmeliyiz dediğimiz bir otel.”

9. Narımor Urla Butik Otel

9. Narımor Urla Butik Otel

Sanat Sokağı ve Malgaca pazarına yakın konumuyla Narımor Urla Butik Otel, Urla İskele mevkiinde yer alıyor. Butik konakta ev konforunda tatile hazır olun. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Sıra Mah. Eren Sk., 35320 Urla/İzmir

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Instagram: @narimorurla

Ziyaretçi Yorumu: “Kaldığım en iyi butik otellerden biri. Muhtemelen gördüğüm en iyi oda dekorasyonu. Çok temiz ve eski şehre çok yakın.”

10. Kuğu Urla

10. Kuğu Urla

Mavi ile yeşilin dans ettiği Kuğu Urla'da konfor ve sıcaklık sizi bekliyor. Ev sıcaklığında, kuş cıvıltıları eşliğinde ve temiz deniz havasıyla huzur bulacaksınız. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Hacı İsa Mah. Mumcu Sokak NO: 18, 35430 Urla/İzmir

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Instagram: @kuguurla

Ziyaretçi Yorumu: “Bir aylık ev arama sürecimizde kaldığımız ve çok memnun kaldığımız bir otel. Kahvaltısı harika. Sahipleri de çok yardımcı ve iyi insanlar. Otel Urla merkezde bir çok yere yakın. Tavsiye ediyorum.”

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11. Doors Urla Hotel & Bungalows

11. Doors Urla Hotel & Bungalows

Doğanın huzurlu atmosferinde modern bungalovlar ve konforlu bir tatil tercih ediyorsanız, Doors Urla Hotel & Bungalows tam size göre. Zeytin ağaçları arasındaki The Guru Urla Restoran'ın lezzetlerini de denemeyi unutmayın. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Rüstem Mah. Çiçek Sok. No:2 35430 Urla/ İzmir

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Instagram: @doorsurla

Ziyaretçi Yorumu: “Eşimle beraber 2 gece konakladık. Bungalov oda olmasına rağmen temizliği ve eksiksiz olması çok hoşumuza gitti. Odanın içerisinde her şey düşünülmüş. Kahvaltısı şahane. Biz Şubat ayında konakladığımız için haliyle biraz odanın ısıtması az geldi ama tereddüt etmeden deneyimleyebilirsiniz.'

12. Karargah Urla

12. Karargah Urla

Urla'nın meşhur sanat sokağının yanı başındaki tarihi binasında Karargah Urla sizi bekliyor. Burada şehrin bir parçası olacaksınız. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Yeni, Erinç Sk. No:10, 35430 Urla/İzmir

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Instagram: @karargahurla

Ziyaretçi Yorumu: “Sanat Sokağı'nın biraz dışında küçük bir huzur cenneti. Tarihi bir binada yer alan, zevk ve zarafetle dekore edilmiş butik bir otel, genellikle bir araya getirilmesi zor olan hem sıcak hem de şık bir atmosfer sunmayı başarıyor. Odalar mükemmel derecede temiz ve tam donanımlıydı. Personel profesyonel ve çok yardımseverdi. Bir sonraki seyahatimde keşfetmek istediğim Urla'da bu türden birkaç güzel butik otel var, ancak bunun en iyisi olmaya devam edeceği hissine kapıldım! Kesinlikle tavsiye ederim.'

13. Pintura Urla Butik Otel

13. Pintura Urla Butik Otel

Şehrin kalbindeki Sanat Sokağı'nda modern bir tarz ve klasik mimariyle konforun adresi Pintura Urla Butik Otel sizi bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Yeni mah. Dere sok. No: 24 Urla, İzmir, Urla, Izmir 35430

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Instagram: @pietrasocialhouse

Ziyaretçi Yorumu: “Urla'daki yeni mücevherlerden biri. Mekan yakın zamanda yenilenmiş ve çok merkezi bir konumda. Park yeri yok ama diğer sokaklara park edebilirsiniz. Bahçe restoranı ve barı çok rahattı ve akustik canlı müzik çalıyorlar. Odalar ve banyolar çok temizdi. 

Restorandaki yemekler çok iyiydi. Birkaç başka yeri denedikten sonra, pizzanın şehirdeki en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve harika kokteyller yapıyorlar.'

14. My House Urla Butik Otel

14. My House Urla Butik Otel

Otel konforunda ev huzuru mottosuyla konuklarına kapılarını açan My House Urla, doğayla buluşma noktanız olacak. Tarladan sofraya lezzetlerle kahvaltılardan da memnun olacaksınız. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: 9024 Sk. Yağcılar Cd. NO:14 35430 Urla/İzmir

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Instagram: @myhouseurla

Ziyaretçi Yorumu: “Muhteşem misafirperverliğiniz, lezzetli yiyecekleriniz ve dostça karşılamanız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere. Sevgilerimle'

15. Ma-Si Urla Otel

15. Ma-Si Urla Otel

Benzersiz bir tatil deneyimi arayanların tercihi Ma-Si Urla, mavi ile yeşilin birleştiği noktada konuklarını bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Güvendik Mah. 116. Sk. NO:2 Çeşmealtı, 35430 Urla/İzmir

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Instagram: @siurlaotel

Ziyaretçi Yorumu: “Çok sıcakkanlı ve profesyonel personel! Odalar çok yeni, temiz ve rahat. Türk kahvaltı büfesi harika ve yemek yerken deniz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz! Çeşmealtı'nda iyi bir konaklama yeri arıyorsanız burayı kesinlikle tavsiye ederim!'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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