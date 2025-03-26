Urla Bayram Otelleri! Ege'nin İncisi İzmir'in Huzurlu İlçesi Urla'da Konaklama Tavsiyeleri
Urla Bayram Otelleri! Ege'nin İncisi İzmir'in Huzurlu İlçesi Urla'da Konaklama Tavsiyeleri
İzmir’in kendine has havası ve güzelliği tanınan eşsiz parçalarından biri olan Urla'da mavi ile yeşilin bir araya geldiği unutulmaz bir tatile hazır olun. Ege otları, enginar, zeytinyağı ve huzur bulacağınız Urla'da Sanat Sokağı'nı gezmeden dönmeyin. Şehrin enfes lezzetlerini deneyimlerken sokaklarında şifa bulacağınıza ve şehrin stresinden uzaklaşıp tarihi dokusunda yenileneceğinize eminiz. Çiftlikleri ve organik lezzetleriyle buradan dönmek istemeyeceksiniz.
Peki, Urla'da nerede kalınır? Urla otellerinin fiyatları ve konumlarını merak ediyorsanız, sizin için seçtiğimiz 15 oteli mutlaka inceleyin.
İşte, Urla otelleri...
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1. Urla 1876 Hotel
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2. Suò•lo Urla
3. Urla Surf House Hotel
4. Deniz Kızı Urla
5. Bir Dem Urla
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6. Manej Urla
7. Akın’ın Yeri Konaklama
8. Bonjourla Otel
9. Narımor Urla Butik Otel
10. Kuğu Urla
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11. Doors Urla Hotel & Bungalows
12. Karargah Urla
13. Pintura Urla Butik Otel
14. My House Urla Butik Otel
15. Ma-Si Urla Otel
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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