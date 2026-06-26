BİM'e Stanley Termos Geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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3 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Dijitsu 55" 4K Ultra HD 4K QLED Google Tv 21.500 TL
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KUBA RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL
Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL
Dagi Kadın / Erkek Şortlu Takım 499 TL
Stanley Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL
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Corby Drone 2.990 TL
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