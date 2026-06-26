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BİM'e Stanley Termos Geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Stanley Termos Geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.06.2026 - 10:14
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3 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dijitsu 55" 4K Ultra HD 4K QLED Google Tv 21.500 TL

Dijitsu 55" 4K Ultra HD 4K QLED Google Tv 21.500 TL

  • TCL 32' Full HD QLED Tv 9.900 TL

  • Strong 45' Whaleos 10 Full HD Tv 11.750 TL

  • Havit Android Projeksiyon Cihazı 3.990 TL

  • Xiaomi Smart Kamera 1.390 TL

  • Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.900 TL

  • Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.990 TL

  • Retro Telefon Ahizesi 390 TL

  • Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL

  • Kumtel Led Lambalı Vantilatör 890 TL

  • Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 690 TL

  • Polosmart Kablosuz Ses ve Görüntü Aktarıcı 449 TL

  • Kafa Lambası 450 TL

KUBA RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL

KUBA RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Kumtel 7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL

  • Philips Azur Ütü 3.990 TL

  • Fobem Su Isıtıcı Kettle 590 TL

  • Kumtel Inox Set Üstü Ocak 3.500 TL

  • Kumtel Mini Fırın 2.500 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 890 TL

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL

  • Glass in love Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

  • Glass in love Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 189 TL

  • Glass in love Akasya Kapaklı Standlı Baharatlık Seti 470 ml 199 TL

  • Glass in love Akasya Standlı Cam Baharatlık Seti 209 TL

  • Glass in love Kare Cam Tatlı Kasesi 55 TL

  • Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 ml 199 TL

  • Cam Gravürlü Borosilikat Kupa 210 ml 89 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik 59 TL

  • Saklama Kabı Çeşitleri 4'lü 199 TL

  • Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 279 TL

  • Bambu Sunumluk Çeşitleri 159 TL

  • Benante Dondurma Kaşığı 2'li 109 TL

  • Kapaklı Organizer Kutu Seti 2'li 239 TL

  • Bambu Tepsili Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL

  • Desenli Yuvarlak Tepsi 109 TL

  • Tutma Saplı Çelik Kesme Panosu 599 TL

  • Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL

  • Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

  • Dondurma Kabı 39 TL

  • Poşet Yapıştırıcı 75 TL

  • Çemberli Badya 69 TL

  • Soğan / Patates Saklama Kabı 209 TL

  • Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 65 TL

Dagi Kadın / Erkek Şortlu Takım 499 TL

Dagi Kadın / Erkek Şortlu Takım 499 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 469 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 389 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

  • Tek Kişilik Baskılı Pike 299 TL

  • Çift Kişilik Baskılı Pike 349 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 319 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 85 TL

  • Silikon Yastık 149 TL

Stanley Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL

Stanley Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL

  • Rakle Desenli Su Bardağı 2'li 169 TL

  • Odin Renkli Çerezlik 2'li 149 TL

  • Colorina Kayık Gondol Servis Tabağı 199 TL

  • Colorina Deseni Ayaklı Servis Tabağı 399 TL

  • Colorina Desenli Pasta Tabağı 449 TL

  • Colorina Deniz Kabuğu Şekilli Kase / Çerezlik 69 TL

  • Colorina Balık Şekilli Derin Kase 199 TL

  • Keramika Desenli Kupa 79 TL

  • Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL

  • Quencher Termos 1,18 Litre 1.990 TL

  • Kamp Termosu 2 Litre 1.990 TL

  • Kamp Termosu 1,5 Litre 1.790 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 159 TL

  • Plaj Havlusu 169 TL

  • Yetişkin Güneş Gözlüğü 99 TL

  • Çocuk güneş Gözlüğü 99 TL

  • Plaj Çantası 329 TL

  • Anahtarlık 99 TL

  • Erkek Hasır Şapka 169 TL

  • Kadın Hasır Şapka 179 TL

  • Çocuk Aksesuarlı Şapka 149 TL

  • Kız Çocuk Merserize Şapka 99 TL

İndirimde yer alan Stanley termoslara buradan göz atabilirsiniz.

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Corby Drone 2.990 TL

Corby Drone 2.990 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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