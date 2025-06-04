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Bill Gates'in 200 Milyar Dolarlık Servetinin Nereye Gideceği Belli Oldu

Bill Gates'in 200 Milyar Dolarlık Servetinin Nereye Gideceği Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 23:06

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, servetinin büyük kısmını bağışlama kararı aldığını duyurdu. Bağışın Afrika kıtasındaki sağlık ve eğitim alanlarını kapsayacağı belirtildi. Addis Ababa’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gates, Afrika’daki her ülkenin refah yolunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti. 69 yaşındaki iş insanı, servetinin önümüzdeki 20 yıl içinde bağışlanacağını belirtti. Kaynakların Gates Vakfı aracılığıyla kullanılacağı bildirildi.

Kaynak

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Bağışın odağında sağlık ve eğitim var.

Bağışın odağında sağlık ve eğitim var.

Bill Gates, Afrika genelinde sağlık ve eğitimin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi. Gates, “Sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Her Afrika ülkesi refaha ulaşmalı” dedi. Gates, servetinin çok yüksek bir seviyeye ulaştığını ve artık bu kaynakları hızlandırılmış şekilde bağışlama kararı aldığını açıkladı. Bu bağışların Gates Vakfı tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Gates açıklamasında, hedeflerin annelerin doğumda hayatta kalması, bebeklerin beş yaşını geçmesi, çocukların yeterli beslenmesi ve bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu hedeflerin büyük ölçüde gerçekleşmesi amaçlanıyor. Gates Vakfı tarafından yayımlanan ayrı bir basın açıklamasında, vakfın 20 yıl sonra faaliyetlerini sonlandıracağı bilgisi yer aldı.

Gates, bağış kararını ilk kez geçen ay kamuoyuyla paylaşmıştı.

Gates, bağış kararını ilk kez geçen ay kamuoyuyla paylaşmıştı.

'Servetimin %99’unu bağışlayacağım' diyen Gates, bu sürecin 20 yıl içinde tamamlanacağını ve Gates Vakfı’nın bu sürecin ardından kapatılacağını duyurdu. Gates, bağış hızını artıracağını belirterek, 'Öldüğümde insanlar hakkımda birçok şey söyleyecek ancak ‘zengin öldü’ denmesini istemiyorum' ifadelerini kullandı. 

Bağışlarının ilham kaynağı olarak yatırımcı Warren Buffett ve diğer hayırseverleri gösterdi. Bloomberg’e göre bu bağışlar sonrası bile Gates hala milyarder statüsünü koruyabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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