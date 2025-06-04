Bill Gates'in 200 Milyar Dolarlık Servetinin Nereye Gideceği Belli Oldu
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, servetinin büyük kısmını bağışlama kararı aldığını duyurdu. Bağışın Afrika kıtasındaki sağlık ve eğitim alanlarını kapsayacağı belirtildi. Addis Ababa’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gates, Afrika’daki her ülkenin refah yolunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti. 69 yaşındaki iş insanı, servetinin önümüzdeki 20 yıl içinde bağışlanacağını belirtti. Kaynakların Gates Vakfı aracılığıyla kullanılacağı bildirildi.
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Bağışın odağında sağlık ve eğitim var.
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Gates, bağış kararını ilk kez geçen ay kamuoyuyla paylaşmıştı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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