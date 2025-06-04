Bill Gates'in 200 Milyar Dolarlık Servetinin Nereye Gideceği Belli Oldu

Bill Gates, Afrika genelinde sağlık ve eğitimin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi. Gates, “Sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Her Afrika ülkesi refaha ulaşmalı” dedi. Gates, servetinin çok yüksek bir seviyeye ulaştığını ve artık bu kaynakları hızlandırılmış şekilde bağışlama kararı aldığını açıkladı. Bu bağışların Gates Vakfı tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Gates açıklamasında, hedeflerin annelerin doğumda hayatta kalması, bebeklerin beş yaşını geçmesi, çocukların yeterli beslenmesi ve bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu hedeflerin büyük ölçüde gerçekleşmesi amaçlanıyor. Gates Vakfı tarafından yayımlanan ayrı bir basın açıklamasında, vakfın 20 yıl sonra faaliyetlerini sonlandıracağı bilgisi yer aldı.