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Bikini Giymek İstediği İçin Kocasının 50 Milyon Dolarlık Ada Aldığını Söyleyen Kadın Hayrete Düşürdü

Bikini Giymek İstediği İçin Kocasının 50 Milyon Dolarlık Ada Aldığını Söyleyen Kadın Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 15:54

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Dubaili milyoner eşi olarak tanınan Soudi Al Nadak isimli 26 yaşındaki kadın, sahilde rahatça bikini giyebilmesi için eşinin 50 milyon dolarlık bir ada satın aldığını duyurdu.

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Dubaili iş insanı Jamal Al Nadak'ın eşi olan 26 yaşındaki Soudi Al Nadak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.

Dubaili iş insanı Jamal Al Nadak'ın eşi olan 26 yaşındaki Soudi Al Nadak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.

Sahilde daha rahat dolaşabilmesi için kocasının ada satın aldığını söyleyen Soudi Al Nadak adanın görüntülerini, "Bikini giymek istedin, bu yüzden milyoner kocan sana bir ada satın aldı." ifadeleriyle paylaştı.

Sahilde daha rahat dolaşabilmesi için kocasının ada satın aldığını söyleyen Soudi Al Nadak adanın görüntülerini, "Bikini giymek istedin, bu yüzden milyoner kocan sana bir ada satın aldı." ifadeleriyle paylaştı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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