Beslenme Alışkanlıklarına Göre Cildinin İhtiyacı Olanı Söylüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre cildinin ihtiyacı olan şey nemlendirme. Rutinine nemlendirici özelliklere sahip serumları ya da yoğun bakım kremlerini eklemeyi düşünebilirsin. Ayrıca su, salatalık ve karpuz gibi nemlendirici besinleri tüketerek cildinin içten de nem dengesini koruyabilirsin. Bu tür gıdalar cildinin esnekliğini ve canlılığını destekler. Yani, beslenmene dikkat edip, nem takviyelerini düzenli kullanarak sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olman mümkün!