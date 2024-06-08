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Beslenme Alışkanlıklarına Göre Cildinin İhtiyacı Olanı Söylüyoruz!

etiket Beslenme Alışkanlıklarına Göre Cildinin İhtiyacı Olanı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 18:01

Beslenme alışkanlıkların cildinin sağlığı ve görünümü üzerinde büyük etkiye sahip! Bu test, beslenme rutinine göre cildinin hangi ihtiyaçlara sahip olduğunu ortaya çıkaracak. 

Hazırsan seni hemen teste alalım👇

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1. İlk olarak kahvaltı tercihinle başlayalım. Genelde hangisi senin kahvaltın oluyor?

2. Çay insanı mısın yoksa kahve insanı mı? Tarafını seç!

3. Peki, onu nasıl içersin?

4. Öğle yemeğinde bunlardan hangisini yemek istersin?

5. Diyelim ki, bir kafeye oturdun. Hangi içeceği sipariş edersin?

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6. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım! Bunlardan hangisi?

7. Çok yemek seçen biri olduğunu söyleyebilir misin?

8. Son olarak, hangi çikolatayı tercih edersin?

Nemlendirme!

Verdiğin cevaplara göre cildinin ihtiyacı olan şey nemlendirme. Rutinine nemlendirici özelliklere sahip serumları ya da yoğun bakım kremlerini eklemeyi düşünebilirsin. Ayrıca su, salatalık ve karpuz gibi nemlendirici besinleri tüketerek cildinin içten de nem dengesini koruyabilirsin. Bu tür gıdalar cildinin esnekliğini ve canlılığını destekler. Yani, beslenmene dikkat edip, nem takviyelerini düzenli kullanarak sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olman mümkün!

Cilt onarımı!

Cildimizin onarılmaya ve yatışmaya ihtiyacı olabilir. Bunu cilt tipine uygun doğru ürünleri kullanarak sağlayabilirsin. Ayrıca, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin yiyecekler tüketerek cildini güçlendirebilir ve onarım sürecini destekleyebilirsin. Özellikle somon, avokado, badem ve yumurta gibi besinler cildi beslemesi ve yenilemesiyle bilinirler. Düzenli olarak bu tür gıdaları beslenme rutinine eklemek, cildinin elastikiyetini artırarak daha parlak ve genç görünmesine yardımcı olabilir.

Koruma!

Cildinin dış etkenlere karşı korunmaya ihtiyacı var. Güneş kremi kullanarak cildini UV ışınlarından koruyabilir ve cilt yaşlanmasını geciktirebilirsin. Ayrıca portakal, biber ve çilek gibi C vitamini bakımından zengin besinleri tüketerek, cildinin çevresel etkilere karşı korunmasına içten de destek sağlayabilirsin.

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