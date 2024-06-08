Beslenme Alışkanlıklarına Göre Cildinin İhtiyacı Olanı Söylüyoruz!
Beslenme Alışkanlıklarına Göre Cildinin İhtiyacı Olanı Söylüyoruz!
Beslenme alışkanlıkların cildinin sağlığı ve görünümü üzerinde büyük etkiye sahip! Bu test, beslenme rutinine göre cildinin hangi ihtiyaçlara sahip olduğunu ortaya çıkaracak.
Hazırsan seni hemen teste alalım👇
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1. İlk olarak kahvaltı tercihinle başlayalım. Genelde hangisi senin kahvaltın oluyor?
2. Çay insanı mısın yoksa kahve insanı mı? Tarafını seç!
3. Peki, onu nasıl içersin?
4. Öğle yemeğinde bunlardan hangisini yemek istersin?
5. Diyelim ki, bir kafeye oturdun. Hangi içeceği sipariş edersin?
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