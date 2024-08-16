Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'ın AKP'li Alpay Özalan Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu: ''En Yalancı Kişi''

Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Feyyaz Uçar, 'Quiz' adlı programda AK Parti İzmir Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan hakkında konuşmuştu. Bu video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
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Feyyaz Uçar, eski futbolcu AKP’li Alpay Özalan hakkında “Gördüğüm en yalancı kişi” ifadesini kullanmıştı.
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TBMM'de bugün yaşanan gerginlik sonrası, Feyyaz Uçar'ın Alpay Özalan hakkındaki eski konuşması tekrar gündeme geldi.
Videonun tamamı için:
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Bu özelliğinden dolayı vekil oldu zaten
Tam bu millete layık bir vekil. Ne var işte. Çiçek gibi.
böyle secmene böyle vekil. kişi 7sinde neyse 70inde de odur....