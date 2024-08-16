Görüş Bildir
Haberler
Video
Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'ın AKP'li Alpay Özalan Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu: ''En Yalancı Kişi''

Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'ın AKP'li Alpay Özalan Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu: ''En Yalancı Kişi''

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 17:07 Son Güncelleme: 16.08.2024 - 17:10

İçerik Devam Ediyor

Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Feyyaz Uçar, 'Quiz' adlı programda AK Parti İzmir Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan hakkında konuşmuştu. Bu video sosyal medyada tekrar gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Feyyaz Uçar, eski futbolcu AKP’li Alpay Özalan hakkında “Gördüğüm en yalancı kişi” ifadesini kullanmıştı.

Feyyaz Uçar, eski futbolcu AKP’li Alpay Özalan hakkında “Gördüğüm en yalancı kişi” ifadesini kullanmıştı.

Uçar'ın programda söyledikleri dönemine de damga vurmuştu. Ekşi Sözlük'te 'Feyyaz Uçar'ın Alpay Özalan anısı' isimli başlıktaki paylaşımlara erişim engeli getirilmişti.

TBMM'de bugün yaşanan gerginlik sonrası, Feyyaz Uçar'ın Alpay Özalan hakkındaki eski konuşması tekrar gündeme geldi.

TBMM'de bugün yaşanan gerginlik sonrası, Feyyaz Uçar'ın Alpay Özalan hakkındaki eski konuşması tekrar gündeme geldi.

Detaylar için:

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
15
10
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
arif ışık

Bu özelliğinden dolayı vekil oldu zaten

yoruma gelen

Tam bu millete layık bir vekil. Ne var işte. Çiçek gibi.

Erdem Salay

böyle secmene böyle vekil. kişi 7sinde neyse 70inde de odur....