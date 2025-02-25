Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, Keny Arroyo ve Rafa Silva'nın golleriyle galibiyete ulaşırken grubunu lider tamamlamayı başardı.
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Üst üste beşinci galibiyet
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Yeni transfer Keny Arroyo, golle tanıştı
Grup aşaması noktalandı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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