Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten siyah-beyazlılar, ev sahibi takımın yanı sıra Kocaelispor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kırıklarelispor'un bulunduğu grubu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş'ın ardından tur bileti alan bir diğer takım ise Bodrum FK oldu.