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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 17:26

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, Keny Arroyo ve Rafa Silva'nın golleriyle galibiyete ulaşırken grubunu lider tamamlamayı başardı.

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Üst üste beşinci galibiyet

Üst üste beşinci galibiyet

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesinin ardından iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, yükselen performansını Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Antalya'da tur bileti aldı.

Yeni transfer Keny Arroyo, golle tanıştı

Yeni transfer Keny Arroyo, golle tanıştı

Turnuvanın D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, gruptaki son maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Solskjaer ve öğrencileri, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Goller, devre arası transfer döneminde Independiente'den transfer edilen 19 yaşındaki Arroyo ve Rafa Silva'dan geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü ise Milosevic kaydetti.

Grup aşaması noktalandı

Grup aşaması noktalandı

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten siyah-beyazlılar, ev sahibi takımın yanı sıra Kocaelispor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kırıklarelispor'un bulunduğu grubu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş'ın ardından tur bileti alan bir diğer takım ise Bodrum FK oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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