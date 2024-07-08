Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş Transferde Hız Kesmiyor: Ciro Immobile Beşiktaş İçin İstanbul’a Geliyor

Beşiktaş Transferde Hız Kesmiyor: Ciro Immobile Beşiktaş İçin İstanbul’a Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.07.2024 - 18:20

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Lazio’nun dünyaca ünlü forveti Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Transferin hızlı takımı Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu sürüyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar hız kesmiyor.

Transferin hızlı takımı Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu sürüyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar hız kesmiyor.

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.

34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

İtalyan ekibinin yıldızı Ciro Immobile'yi teknik direktör Sarri'nin gönderilişinden sorumlu tutan bir grup taraftar futbolcuya oğlunun gözü önünde sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

İtalyan ekibinin yıldızı Ciro Immobile'yi teknik direktör Sarri'nin gönderilişinden sorumlu tutan bir grup taraftar futbolcuya oğlunun gözü önünde sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın