Beşiktaş Transferde Hız Kesmiyor: Ciro Immobile Beşiktaş İçin İstanbul’a Geliyor
Beşiktaş Transferde Hız Kesmiyor: Ciro Immobile Beşiktaş İçin İstanbul’a Geliyor
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Transferin hızlı takımı Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu sürüyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar hız kesmiyor.
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Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.
34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
İtalyan ekibinin yıldızı Ciro Immobile'yi teknik direktör Sarri'nin gönderilişinden sorumlu tutan bir grup taraftar futbolcuya oğlunun gözü önünde sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.
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