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Beşiktaş'ta 1.5 Milyon Dolar İstenen Dükkana İsyan Etti: 'Miami'de Okyanus Manzaralı 3 Ev Alabilirsiniz'

Beşiktaş'ta 1.5 Milyon Dolar İstenen Dükkana İsyan Etti: 'Miami'de Okyanus Manzaralı 3 Ev Alabilirsiniz'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 12:47

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İstanbul Beşiktaş'ta bulunan boş bir dükkanın fiyatını soran vatandaş aldığı cevap karşısında şoke oldu.

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"@Egemen_1881" isimli Twitter (X) kullanıcısı tarafından paylaşılan o görüntülerde, vatandaş satılık olan dükkanın fiyatını öğrenmek için emlakçıyı aradığında 1.5 milyon dolar cevabını aldı.

"@Egemen_1881" isimli Twitter (X) kullanıcısı tarafından paylaşılan o görüntülerde, vatandaş satılık olan dükkanın fiyatını öğrenmek için emlakçıyı aradığında 1.5 milyon dolar cevabını aldı.

Üst katı 63 metrekare ve alt katı da 63 metrekare olan dükkan için 1.5 milyon dolar istenmesine tepki gösteren vatandaş, 'Önünde araba park etmeye yer bile bulamazsınız. 1.5 milyon dolara Miami'de okyanus manzaralı 3 tane ev satın alabilirsiniz kalan parayla da kendinize çok iyi bir Tesla alabilirsiniz. Türkiye'de bir şey sahibi olmak biz gençler için imkansız hale geldi. Lanet olsun' dedi.

Üst katı 63 metrekare ve alt katı da 63 metrekare olan dükkan için 1.5 milyon dolar istenmesine tepki gösteren vatandaş, 'Önünde araba park etmeye yer bile bulamazsınız. 1.5 milyon dolara Miami'de okyanus manzaralı 3 tane ev satın alabilirsiniz kalan parayla da kendinize çok iyi bir Tesla alabilirsiniz. Türkiye'de bir şey sahibi olmak biz gençler için imkansız hale geldi. Lanet olsun' dedi.

İşte o satılık dükkan ve vatandaşın isyanı: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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İşte o anlar: 👇

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