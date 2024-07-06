Berlin Polisi, Siyasi Semboller Nedeniyle Taraftar Yürüyüşünü Durdurdu
Berlin Polisi, Siyasi Semboller Nedeniyle Taraftar Yürüyüşünü Durdurdu
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Milli Takımımızın, Hollanda ile oynayacağı kritik maç öncesinde kalabalık taraftar grubumuz stada doğru yürürken durduruldu.
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Berlin polisinden yapılan açıklamada yürüyüşün siyasi semboller nedeniyle durdurulduğu belirtildi.
İşte Berlin polisinin açıklaması
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