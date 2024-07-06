Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Berlin Polisi, Siyasi Semboller Nedeniyle Taraftar Yürüyüşünü Durdurdu

Berlin Polisi, Siyasi Semboller Nedeniyle Taraftar Yürüyüşünü Durdurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.07.2024 - 18:13 Son Güncelleme: 06.07.2024 - 18:17

A Milli Takımımızın, Hollanda ile Berlin’de oynayacağı çeyrek final maçı öncesinde Berlin polisi, siyasi semboller nedeniyle taraftar yürüyüşünü durdurdu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli Takımımızın, Hollanda ile oynayacağı kritik maç öncesinde kalabalık taraftar grubumuz stada doğru yürürken durduruldu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada yürüyüşün siyasi semboller nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada yürüyüşün siyasi semboller nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

İşte Berlin polisinin açıklaması

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın