Banyo Keyfine Keyif Katacak Bir Öneri Veriyoruz!
Banyo Keyfine Keyif Katacak Bir Öneri Veriyoruz!
Günün yorgunluğunu, stresini atmak için banyo harika bir yol! Derdini, kederini suya bırak aksın... Bunu bir keyif haline getirmek de mümkün. Banyo keyfini muhteşem hale getirmek için sana bir öneri veriyoruz!
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1. Banyonun en sevdiğin özelliği ne?
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2. Devam edelim! Banyoda en çok hangisini yaparken zaman geçiriyorsun diye sorsak?
3. Peki ya koku? Banyoda en çok hangi kokuyu seviyorsun?
4. Banyo süren genellikle ne kadar oluyor?
5. Seni banyoda en çok ne sinirlendirir peki?
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