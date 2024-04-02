Bangladeş'in En Önemli Caddesinin İsminin Mustafa Kemal Atatürk Olduğunu Biliyor muydunuz?

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Bangladeş'in merkezinde bulunan ve en önemli caddesi olan Mustafa Kemal Atatürk caddesine giden Koparan, yaptığı paylaşımla da gündem oldu.
Caddede ayrıca Mustafa Kemal Atatürk parkı da bulunduğunu belirten Koparan, parkı çevreleyen duvarda da Türkiye'yi temsil eden mural bulunduğunu ve mural ile ilgili oluşturulan telefon uygulamasını ile de duvarda yer alan resimler ile ilgili bilgilere ulaşılabildiğini gösterdi.
İşte Fatih Koparan'ın gündem olan o paylaşımı: 👇
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