Bangladeş Gezisi Sırasında Ülkenin En Lüks Caddesine Atatürk'ün İsminin Verildiğini Gördü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C0ycgNcrmzf/
Dünyanın pek çok yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli ya da ismini taşıyan cadde ve sokakların olduğunu biliyoruz.
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Sosyal medyada seyahat videoları paylaşan Furkan Göçer, Bangladeş gezisi sırasında ülkenin en lüks caddesini ziyaret etti.
Caddenin isminin 'Kemal Atatürk' olduğunu gören Göçet o anları takipçileriyle de paylaştı.
İşte o video;
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