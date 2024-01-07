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Bangladeş Gezisi Sırasında Ülkenin En Lüks Caddesine Atatürk'ün İsminin Verildiğini Gördü

Bangladeş Gezisi Sırasında Ülkenin En Lüks Caddesine Atatürk'ün İsminin Verildiğini Gördü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 16:58 Son Güncelleme: 07.01.2024 - 17:09

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Dünyanın pek çok yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli ya da ismini taşıyan cadde ve sokakların olduğunu biliyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C0ycgNcrmzf/
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Sosyal medyada seyahat videoları paylaşan Furkan Göçer, Bangladeş gezisi sırasında ülkenin en lüks caddesini ziyaret etti.

Sosyal medyada seyahat videoları paylaşan Furkan Göçer, Bangladeş gezisi sırasında ülkenin en lüks caddesini ziyaret etti.

Caddenin isminin 'Kemal Atatürk' olduğunu gören Göçet o anları takipçileriyle de paylaştı.

Caddenin isminin 'Kemal Atatürk' olduğunu gören Göçet o anları takipçileriyle de paylaştı.

İşte o video;

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