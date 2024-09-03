Balkonuna Yıldırım Düşen Kadın Oluşan Hasarı Gösterdi: "1 Metre Mesafeyle Ölmekten Kurtuldum"

Evinin balkonuna yıldırım düşen kadın, balkonda oluşan hasarı kayda aldı. Yıldırım düşmesi esnasında balkonun bağlı olduğu odada olduğunu belirten kadın, 'Bir metre mesafeyle ölmekten kurtuldum.' dedi.
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Yaz aylarının sonuna gelinmesiyle birlikte yurt genelinde dönem dönem etkili olan sağanak yağışlar, olumsuz durumlara sebep olabiliyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı da gök gürültülü yağışlar esnasında evinin balkonuna düşen yıldırımın bıraktığı hasarı kayda aldı. Olay esnasında balkona bağlı odada olduğunu söyleyen genç kadın, "Bir metre mesafeyle ölmekten kurtuldum." dedi.
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