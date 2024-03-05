Balık Pediküründen Kuma Gömmeye: Dünya Çapındaki En Sıra Dışı 10 Cilt Bakım Yöntemi
Balık Pediküründen Kuma Gömmeye: Dünya Çapındaki En Sıra Dışı 10 Cilt Bakım Yöntemi
Cilt bakımı diyince gerçekten de akan sular duruyor! Ama tabii cilt bakımı her yerde aynı olmuyor. Bazıları insana 'Neden yaa?' dedirtiyor...
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1. Balık pedikürü
2. Yılan masajı
3. Ördek yumurtası maskesi
4. Kanlı yüz maskesi
5. Kaktüs masajı
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6. Kahve peelingi
7. Maya maskesi
8. Altın yüz maskesi
9. Kivi peelingi
10. Çamur banyosu
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