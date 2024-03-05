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Balık Pediküründen Kuma Gömmeye: Dünya Çapındaki En Sıra Dışı 10 Cilt Bakım Yöntemi

etiket Balık Pediküründen Kuma Gömmeye: Dünya Çapındaki En Sıra Dışı 10 Cilt Bakım Yöntemi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 18:02

Cilt bakımı diyince gerçekten de akan sular duruyor! Ama tabii cilt bakımı her yerde aynı olmuyor. Bazıları insana 'Neden yaa?' dedirtiyor...

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1. Balık pedikürü

Balık pedikürü sizce nereden çıkmış olabilir? Söyleyelim, Japonya! Bu bakım yönteminde ayaklardaki ölü derileri garra rufa balıkları yiyerek temizliyor.

2. Yılan masajı

Özellikle de İsrail'de popüler olan bu masaj yöntemi, birçok kişinin hayatı boyunca asla denemeye bile cesaret edemeyeceği türden! Zararsız yılanlar kullanılarak vücutta rahatlama sağlanıyor.

3. Ördek yumurtası maskesi

3. Ördek yumurtası maskesi

Ciltteki akne ve siyah noktaların temizliğinde ördek yumurtası kullanılıyor desek inanır mıydınız? Güney Kore'de oldukça yaygın olan bu maskede ördek yumurtasının beyazı kullanılıyor. Cilt sıkılaşıyor, pürüzsüzleşiyor.

4. Kanlı yüz maskesi

4. Kanlı yüz maskesi

Bu maskenin ilk popüler oluşu ünlülerin cilt bakım rutinlerinde kullanmasıydı. Maskenin yapımında kişinin kendi kanının kullanılması ise biraz ürpertici. Bu maskenin cildi gençleştirdiğine inanılıyor.

5. Kaktüs masajı

5. Kaktüs masajı

Meksika'dan bir güzellik anlayışıyla geldik... Kaktüs yaprakları kullanılarak yapılan bu masaj türünde, rahatlamayı sağlamak için hafif dokunuşlarla ilerleniyor.

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6. Kahve peelingi

Bu yöntem aslında birçoğumuza yabancı değil çünkü kahve sonrası evde mutlaka denemişsinizdir. Bu yöntem ilk olarak Brezilya'da popüler oldu. Kahve telvesi kullanılarak cilt ölü hücrelerden arındırılarak temizleniyor.

7. Maya maskesi

7. Maya maskesi

Tıpkı kahve telvesiyle yapılan maske gibi bu yöntemi de birçoğumuz denemişizdir herhalde. İtalya'da popüler olan maya maskesi, cildi canlandırıyor.

8. Altın yüz maskesi

8. Altın yüz maskesi

Altın maskesi tek bir ülkeye ait değil, birçok ülkede oldukça popüler. Altın tozu kullanılarak yapılan bu cilt bakımında cildin parlaklık kazanması ve gençleşmesi amaçlanıyor. Biraz şov gibi geldi bize. 😆

9. Kivi peelingi

Bu sefer dünyanın öbür ucuna gidiyoruz, Yeni Zelanda'ya! Yeni Zelanda'da oldukça popüler olan kivi peelingi, kivi kabuğu kullanılarak yapılıyor. Kivinin pütürcüklü tanecikleri ile cilt ölü hücrelerden arındırılarak canlandırılıyor.

10. Çamur banyosu

10. Çamur banyosu

Lut Gölü'nde popüler olan bu terapi, mineral açısından zengin olan çamur kullanılarak yapılıyor. Bu çamur hem cildi temizliyor hem de besliyor.

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