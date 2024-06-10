Bakım Rutinin Ne Kadar Etkili?
Bakım Rutinin Ne Kadar Etkili?
Bakım rutininin ne kadar etkili olduğunu merak ediyor musun? Hazırladığımız bu testle cilt bakım rutininin ne kadar verimli olduğunu öğrenebilirsin!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Cilt bakım rutinin kaç adımdan oluşuyor?
2. Cildini her gün nemlendiriyor musunuz?
3. Cilt tipini tam olarak bilip ona uygun ürünler kullandığını söyleyebilir misin?
4. Cilt bakımı içten başlar! Söyle bakalım, sağlıklı ve dengeli bir beslenme rutinin var mı?
5. Dişlerini cilt bakımından önce mi fırçalıyorsun yoksa sonra mı?
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