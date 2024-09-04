Bakan Duyurdu: Kaçak Villa İnşaatına Yıkım Kararı
Bakan Duyurdu: Kaçak Villa İnşaatına Yıkım Kararı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak inşaatın bugün yıkılacağını duyurdu.
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İstanbul Boğazı'na bakan Vaniköy'de ormanlık arazi içerisinde yer alan villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlatmıştı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında, "İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti: "Yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16 Ağustos'ta 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Adalet Bakanı Tunç da sosyal medya hesabından, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
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