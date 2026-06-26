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Ayrılığına En Çok Şaşırdığımız Çifti Seçiyoruz!

Ayrılığına En Çok Şaşırdığımız Çifti Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 14:01
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Bazı çiftler vardır ki onları ayrı düşünmek bile zordur. Yıllarca süren ilişkiler, göz önünde yaşanan aşklar ve 'bunlar kesin ayrılmaz' dedirten birliktelikler... Ancak bazen en güçlü görünen ilişkiler bile beklenmedik şekilde sona erebiliyor. Peki sana göre ayrılığıyla herkesi en çok şaşırtan çift hangisiydi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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