Ayrılığına En Çok Şaşırdığımız Çifti Seçiyoruz!

Bazı çiftler vardır ki onları ayrı düşünmek bile zordur. Yıllarca süren ilişkiler, göz önünde yaşanan aşklar ve 'bunlar kesin ayrılmaz' dedirten birliktelikler... Ancak bazen en güçlü görünen ilişkiler bile beklenmedik şekilde sona erebiliyor. Peki sana göre ayrılığıyla herkesi en çok şaşırtan çift hangisiydi?