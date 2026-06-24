Burcuna Göre Sen Kaç Kişinin Kalbini Kırdın?

Aşk bazen bir masal, bazen de yarım kalmış bir hikayedir. Peki senin burcun, romantik yolculuğunda kaç kişinin kalbinde iz bırakmış olabilir? Elbette bu test tamamen eğlence amaçlıdır ama burçların aşk, flört ve ilişkilerdeki karakteristik özelliklerinden yola çıkarak sana eğlenceli bir sonuç sunacak! Burcunu seç ve bakalım yıldızlar senin kalp karnen hakkında ne söylüyor!