Aylık 2 Bin TL Kira Ödeyen Arda Taçalan, Evini ve Hayran Olunası Marvel Koleksiyonunu Gösterdi

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İstanbul Ataşehir'de yaşayan ve kirasının aylık 2.000 TL olduğunu belirten Arda Taçalan, mükemmel evini gösterdi. Ayakkabı, şapka ve daha birçok koleksiyona sahip olan YouTuberın en önemli koleksiyonu ise Marvel koleksiyonu.
Marvel ve Disney koleksiyonları yapan Arda Taçalan tam bir Marvel aşığı. Kendisine de 'figür koleksiyoneri' diyor.
Koleksiyonlarına ait paylaşımlarla ilgilenenlere inanılmaz anlar yaşatan Arda Taçalan, figürlerini TikTok, YouTube gibi mecralarda da paylaşıyor.
İşte Arda Taçalan'ın 2 bin TL kiraya oturduğu o muhteşem evi: 👇
Kendisine 'figür koleksiyoneri' diyen Arda Taçalan kimdir?
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