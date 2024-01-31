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Aylık 2 Bin TL Kira Ödeyen Arda Taçalan, Evini ve Hayran Olunası Marvel Koleksiyonunu Gösterdi

Aylık 2 Bin TL Kira Ödeyen Arda Taçalan, Evini ve Hayran Olunası Marvel Koleksiyonunu Gösterdi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 15:00

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Sokakta gördüğü rastgele insanlara 'Ne kadar kira ödüyorsun?' diye soran ve ardından da evlerini gezen Muhammet Ali Sarı, bu defa YouTuber ve koleksiyoner Arda Taçalan'a denk geldi.

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İstanbul Ataşehir'de yaşayan ve kirasının aylık 2.000 TL olduğunu belirten Arda Taçalan, mükemmel evini gösterdi. Ayakkabı, şapka ve daha birçok koleksiyona sahip olan YouTuberın en önemli koleksiyonu ise Marvel koleksiyonu.

İstanbul Ataşehir'de yaşayan ve kirasının aylık 2.000 TL olduğunu belirten Arda Taçalan, mükemmel evini gösterdi. Ayakkabı, şapka ve daha birçok koleksiyona sahip olan YouTuberın en önemli koleksiyonu ise Marvel koleksiyonu.

Marvel ve Disney koleksiyonları yapan Arda Taçalan tam bir Marvel aşığı. Kendisine de 'figür koleksiyoneri' diyor.

Marvel ve Disney koleksiyonları yapan Arda Taçalan tam bir Marvel aşığı. Kendisine de 'figür koleksiyoneri' diyor.

Koleksiyonlarına ait paylaşımlarla ilgilenenlere inanılmaz anlar yaşatan Arda Taçalan, figürlerini TikTok, YouTube gibi mecralarda da paylaşıyor.

Koleksiyonlarına ait paylaşımlarla ilgilenenlere inanılmaz anlar yaşatan Arda Taçalan, figürlerini TikTok, YouTube gibi mecralarda da paylaşıyor.

İşte Arda Taçalan'ın 2 bin TL kiraya oturduğu o muhteşem evi: 👇

Kendisine 'figür koleksiyoneri' diyen Arda Taçalan kimdir?

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