Aydilge'nin Kiralık Aşk İtirafından Gülseren Budayıcıoğlu'nun Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aydilge'nin Kiralık Aşk İtirafından Gülseren Budayıcıoğlu'nun Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Haziran Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 9 yıl önce bugün ilk bölümü yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle ilgili dizinin jenerik müziğini yapan Aydilge'den anlamlı bir itiraf geldi.
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2. Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını'nın Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olduğunu biliyorsunuzdur. Budayıcıoğlu 2015 yılında okuyucuyla buluşan Kral Kaybederse kitabından ekrana aktarılan dizide hangi karakterlerin gerçek kişiler olduğunu açıkladı!
3. Gafları ve yerli dizilere olan merakıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez de Kızıl Goncalar Cüneyd gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Mert Yazıcıoğlu'na söylediği sözlerin yeniden gündem olması üzerine Demet Akalın'a "kapak olmuş" dendi.
4. Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisi 7 yıl önce final yaptı ama dizinin hayranları Elçin Sangu'nun oynadığı Defne Topal karakterini unutamadı. Sangu'nun ve karakterinin hayranları sosyal medyada duygularını paylaştı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.
5. Türk televizyonlarında bugüne kadar öyle kavgalar meydana geldi ki bazılarımız hiçbirini unutmadı. Instagram'da televizyonkavgalari adlı bir profilin paylaştığı kavgalardan bazılarını sizin için derledik. İyi izlemeler dileriz.
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6. Dizi setleri hakkında pek çok şey merak duygumuzu arttırırken, dizilerdeki çatışma sahnelerinin nasıl yapıldığına dair Gaddar dizisinden kamera arkası geldi.
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