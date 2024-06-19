Mevzu Çıktı Toplanın: Türk Televizyon Tarihinde Bugüne Kadar Yaşanmış En Unutulmaz 10 Kavga
Mevzu Çıktı Toplanın: Türk Televizyon Tarihinde Bugüne Kadar Yaşanmış En Unutulmaz 10 Kavga
Türk televizyonlarında bugüne kadar öyle kavgalar meydana geldi ki bazılarımız hiçbirini unutmadı. Instagram'da televizyonkavgalari adlı bir profilin paylaştığı kavgalardan bazılarını sizin için derledik. İyi izlemeler dileriz.
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Canlı yayınlarda ya da reality şovlarda çıkan kavgalar televizyon izleyicilerinin daima dikkatini çeker. Zira bu kavgalar spontane bir şekilde gelişir ve bir anda ortaya çıkar.
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Türk televizyon tarihinde de sosyal medyada çok konuşulan kavgalar şüphesiz yaşandı. Onlar kavga etti, biz kimin haklı olduğunu tartıştık.
1. Instagram'da televizyonkavgalari adlı bir profil, işte bu paylaşımları takipçilerine sunuyor. Biz de sizler için o televizyon kavgalarının bazılarını derledik. Onlar sormuş, biz de soralım. Sizce hangisi haklı?
2. Uğur Dündar bekçiyi dövüyor.
3. Melek Subaşı'nın bu sözleri hiç unutulmuyor.
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4. Kısmetse Olur'da Melis ile Yağmur birbirine giriyor.
5. Bade kavgası yükleniyor...
6. Ortalık karışmış.
7. Mala bakar mısınız tartışması nerelere gelmiş...
8. 100 yıl geçse de unutulmaz...
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9. Dayak mevzusu çıktı, koşun.
10. Gerginliğin ayyuka çıktığı bir basın toplantısı:
Sizin hiç unutamadığınız televizyon kavgası hangisi? Yorumlara buyrun!
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