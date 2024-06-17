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Kızıl Goncalar'daki Surlardan Atlama Sahnesinin Kamera Arkası Ortaya Çıktı!

Kızıl Goncalar'daki Surlardan Atlama Sahnesinin Kamera Arkası Ortaya Çıktı!

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 20:31

NOW ekranlarında fırtınalar estiren Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in annesinin surlardan atlaması dizideki en can alıcı nokta olurken, sezon finalinin ardından o sahnenin nasıl çekildiği ortaya çıktı.

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NOW ekranlarının en sürprizli işlerinden Kızıl Goncalar, muazzam reyting başarısıyla sezon mükemmel bir konumda kapattı.

NOW ekranlarının en sürprizli işlerinden Kızıl Goncalar, muazzam reyting başarısıyla sezon mükemmel bir konumda kapattı.

Sezon finali bölümüyle izleyicilere 3 ay sürecek soru işaretleri veren Kızıl Goncalar için Eylül ayını şimdiden iple çekerken, sezon finalindeki çok önemli bir sahnenin kamera arkası yayınlandı.

Sezon finali bölümüyle izleyicilere 3 ay sürecek soru işaretleri veren Kızıl Goncalar için Eylül ayını şimdiden iple çekerken, sezon finalindeki çok önemli bir sahnenin kamera arkası yayınlandı.

Cüneyd'in "Atla" demesinin üzerine annesinin surlardan atlayarak intihar ettiği sahnenin nasıl çekildiği büyük merak konusu olurken, sonuna soru işaretleri giderildi.

Cüneyd'in "Atla" demesinin üzerine annesinin surlardan atlayarak intihar ettiği sahnenin nasıl çekildiği büyük merak konusu olurken, sonuna soru işaretleri giderildi.

Greenbox tekniğiyle çekilen sahnenin kamera arkası kısa sürede viral olurken, o anları sizler paylaştık.

Greenbox tekniğiyle çekilen sahnenin kamera arkası kısa sürede viral olurken, o anları sizler paylaştık.

İşte o anlar:

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