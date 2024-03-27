Ayaklarının İhtiyacı Olan Bakım Ne?

Tırnaklar sağlıklı ayaklar için önemli bir role sahiptir ve bu nedenle onları düzenli olarak kesmek ve şekillendirmek önemlidir. Uzun tırnaklar rahatsızlık verebilir ve hatta tırnak batmasına neden olabilir. Ayrıca tırnak altında biriken kir ve bakteriler enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle haftada bir kez tırnaklarını düzgünce kesmek ve törpülemek, ayaklarının daha sağlıklı ve rahat hissetmesini sağlar. Tırnak bakımı sırasında tırnak etlerine dikkat etmek de önemlidir. Tırnak batması riskini azaltarak daha sağlıklı ayaklara sahip olmanı sağlar.