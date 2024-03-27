Ayaklarının İhtiyacı Olan Bakım Ne?
Ayaklarının İhtiyacı Olan Bakım Ne?
Vücudumuzun her noktasının bakıma ihtiyacı olduğu gibi ayaklarımızın da vardır.
Peki ya senin ayaklarının ihtiyacı olan bakım ne?
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1. Günün hangi zamanlarında ayaklarını yorgun hissedersin?
2. Ayaklarında en sık yaşadığın sorun nedir?
3. En çok hangi ayakkabı türünü tercih edersin?
4. Ayaklarına düzenli olarak nasıl bakım yaparsın?
5. Senin ayaklarını rahatlatmanın en etkili yolu nedir?
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6. Ayakkabı seçiminde en çok neye dikkat edersin?
7. Ayak bakımında en çok hangi ürünleri kullanırsın?
8. Ayak sağlığını korumak için neler yapıyorsun?
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