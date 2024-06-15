Ay Boyunca Tırnağından Silmek İstemeyeceğin Oje Rengini Söylüyoruz!

Senin hem sakin hem de enerjik bir tarafın var. Yaz ayı geldiğinde enerjik tarafın dışarıya çıkarken o sakinliğini de bir şekilde korumak istiyorsun. Senin tarzını yansıtacak o renk ise tabii ki mavi. Hem göz alıcı hem de sakinleştirici bir etkisi var. Tıpkı senin gibi... Bu yaz denizden aldığın ilhamla maviye yeniden aşık olacağına eminiz!