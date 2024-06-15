Ay Boyunca Tırnağından Silmek İstemeyeceğin Oje Rengini Söylüyoruz!
Ay Boyunca Tırnağından Silmek İstemeyeceğin Oje Rengini Söylüyoruz!
Sen bize kendini ve zevklerini anlat biz de ay boyunca tırnağından çıkarmak istemeyeceğin, bu yazın rengini seninle paylaşalım!
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1. Öncelikle bu yaz için bir outfit seçer misin?
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2. Peki bir çanta seçer misin?
3. Yazın en sevdiğin şey bunlardan hangisi?
4. Bir sahil seçer misin?
5. Akşam arkadaşlarınla dışarı çıkacaksın, keyifli bir yaz akşamı için elbise de seçer misin?
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