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Ay Boyunca Tırnağından Silmek İstemeyeceğin Oje Rengini Söylüyoruz!

etiket Ay Boyunca Tırnağından Silmek İstemeyeceğin Oje Rengini Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 19:01

Sen bize kendini ve zevklerini anlat biz de ay boyunca tırnağından çıkarmak istemeyeceğin, bu yazın rengini seninle paylaşalım!

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1. Öncelikle bu yaz için bir outfit seçer misin?

2. Peki bir çanta seçer misin?

3. Yazın en sevdiğin şey bunlardan hangisi?

4. Bir sahil seçer misin?

5. Akşam arkadaşlarınla dışarı çıkacaksın, keyifli bir yaz akşamı için elbise de seçer misin?

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6. Peki en sevdiğin mevsim hangisi?

7. Kendini bir kelime ile tanımlamanı istesek?

8. Son olarak bir nail art seçer misin?

Turuncu!

Turuncu!

Sen tarzını ve çılgın tarafını ortaya koymayı çok seviyorsun. Zaten için de hep kıpır kıpır. Bu yüzden senin bu yaz rengin de senin gibi kıpır kıpır olmalı. Turuncu hem senin enerjini dışarıya yansıtacak hem de herkesten farklı olduğunu gözler önüne serecek. Tırnaklarına her baktığında yeniden içinin neşe dolacağına eminiz!

Pembe tonları!

Pembe tonları!

Sen oldukça zarif birisin, çok dikkat çekmeyi sevmiyorsun. Seni ve tarzını tamamlayacak o renk ise kesinlikle soft pembe tonları. Hatta beyaz bile olabilir. Hem sade hem de şık olmanı sağlayacak pembe rengiyle bu yazı göz alıcı bir şekilde bitirebilirsin. Aynı zamanda her kıyafetine de uyacağı için bütün bir ay boyunca çıkarmak istemeyeceğine eminiz!

Mavi!

Mavi!

Senin hem sakin hem de enerjik bir tarafın var. Yaz ayı geldiğinde enerjik tarafın dışarıya çıkarken o sakinliğini de bir şekilde korumak istiyorsun. Senin tarzını yansıtacak o renk ise tabii ki mavi. Hem göz alıcı hem de sakinleştirici bir etkisi var. Tıpkı senin gibi... Bu yaz denizden aldığın ilhamla maviye yeniden aşık olacağına eminiz!

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