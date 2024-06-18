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Avusturya Maçında Burnu Kırılan Mbappe'ye Gelen Maske Önerileri

Avusturya Maçında Burnu Kırılan Mbappe'ye Gelen Maske Önerileri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.06.2024 - 13:04

Dünyanın aktif en iyi futbolculardan olarak gösterilen Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Kylian Mbappe EURO 2024'e talihsiz bir sakatlıkla başladı. Fransa'nın 1-0 galip geldiği Avusturya maçında bir hava topunda rakibiyle çarpışan Fransız forvet kanlar içinde kaldı. Sonraki maçlarda burnunu korumak için takipçilerinden maske önerisi istedi.

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Mbappe için turnuva talihsiz bir olayla başladı. Bir hava topu mücadelesinde Avusturyalı Danso'yla çarpışan Fransız süperstar dakikalarca kanlar içinde kaldı.

Mbappe için turnuva talihsiz bir olayla başladı. Bir hava topu mücadelesinde Avusturyalı Danso'yla çarpışan Fransız süperstar dakikalarca kanlar içinde kaldı.

Sonraki maçlarda nasıl oynayacağı merak konusu olan Real'in yeni transferi takipçilerinden bir istekte bulundu.

Sonraki maçlarda nasıl oynayacağı merak konusu olan Real'in yeni transferi takipçilerinden bir istekte bulundu.

Maske önerisi!

Maske önerisi!
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Öneriler gecikmedi.

Öneriler gecikmedi.
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twitter.com
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