Avusturya Maçında Burnu Kırılan Mbappe'ye Gelen Maske Önerileri

Dünyanın aktif en iyi futbolculardan olarak gösterilen Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Kylian Mbappe EURO 2024'e talihsiz bir sakatlıkla başladı. Fransa'nın 1-0 galip geldiği Avusturya maçında bir hava topunda rakibiyle çarpışan Fransız forvet kanlar içinde kaldı. Sonraki maçlarda burnunu korumak için takipçilerinden maske önerisi istedi.